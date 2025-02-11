Prof. Dr. Tosun, Lazer Diş Hekimliği Ödülünü Aldı - Son Dakika
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Ekonomi

Prof. Dr. Tosun, Lazer Diş Hekimliği Ödülünü Aldı

İstanbul Atlas Üniversitesi'nden Prof. Dr. Tosun, lazerle diş tedavisindeki öncü çalışmalarıyla ödüllendirildi.

11.02.2025 13:16
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İstanbul Atlas Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tosun Tosun, Academy of Laser Dentistry (Lazer Diş Hekimliği Akademisi) tarafından her yıl Amerikalı dermatolog ve lazer tıbbında öncü isim Leon Goldman onuruna verilen ödülün bu yılki sahibi oldu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Prof. Dr. Tosun, diş hekimliğinde tedavi süreçlerini daha konforlu ve etkili hale getiren lazer teknolojileri alanındaki öncü çalışmaları dolayısıyla Leon Goldman Ödülü'ne layık görüldü.

Tosun, implant cerrahisinde uygulanan sinüs greftleme (sinüs lifting) işlemini erbiyum lazeri kullanarak yapma konusunda geliştirdiği teknik ile lazerin bu cerrahi işlemde kullanılmasını geliştirme konusundaki çalışmasıyla ödül aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tosun, lazer uygulamalarının diş hekimliğinde yapılagelen tüm geleneksel tedavilerin daha kaliteli, ağrısız ve hasta açısından daha konforlu bir tedavi sağladığını belirtti.

Tosun, "Bu nedenle işlem esnasında doku dezenfeksiyonu yaparak ortamı mikroptan uzaklaştırması nedeniyle oldukça güvenli bir yöntemdir. Özellikle diş tedavisinden korkan çocuklarda iğne yapılmadan işlem yapılmasını sağlamaya yardımcıdır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

İstanbul Atlas Üniversitesi, Teknoloji, Ekonomi, Eğitim, Sağlık, Leon, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Prof. Dr. Tosun, Lazer Diş Hekimliği Ödülünü Aldı - Son Dakika

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