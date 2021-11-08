Promosyon ve basım sektörünün ihracat hedefi 3 milyar dolar

Promosyon ve basım sektörü, 2026 yılında 3 milyar dolar ihracat hedefine ulaşmayı amaçlıyor.

Promosyon ve Matbaa Sanayici İşadamları Derneği (PROMASİAD), 2'nci Olağan Genel Kurul Toplantısı yapıldı. Ömer Karatemiz, yeniden başkan seçildi. Toplantıya İstanbul Ticaret Odası Başkan Yardımcısı İsrafil Kuralay ve TİM Delegesi Fazıl Dede katıldı.

Toplantıda, 2019'da kurulan derneğin promosyon ürünleri sektörü ve matbaa-basım sanayisi için ortak bir çalışma zemini oluşturması ve her iki sektörde dayanışmanın güçlendirilmesi konuları vurgulandı.

Dernek Yönetim Kurulu; Ömer Karatemiz, Murat Erdoğan, Muhammed Kurt, Ceyhun Yavaş, Mustafa Duru, Hüseyin Teke, Begüm Çebi, Orhan Navriz, Baha Altınkaya, Tarık Güncü, Ahmet Çilkaya Banu Albayrak, Nur Kolay Arıcı, Nilay Yurdanur, Erhan Cengiz, İlkay Yücel, Ethem Özcan ve Satılmış Arı'dan oluştu.

"Üretimde tam karbon salınımını azaltarak Çin'den çok önemli pay alabiliriz"

PROMOSİAD Genel Başkanlığı görevine yeniden seçilen Ömer Karatemiz, yaptığı konuşmada, 2026 yılı için sektörler adına 3 milyar dolar ihracat hedefi koyduklarını, bu hedefe odaklanarak çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi.

Bu kapsamda Avrupa, Orta Doğu, Afrika ve Güney Amerika başta olmak üzere sektörlere özel olarak hizmet verebilecek 7 ülkede 7 dış ticaret merkezi kurma yolunda hedefleri olduğunu belirten Karatemiz, "Önümüzdeki üç yıl boyunca 15 uluslararası fuar ve road-show organizasyonu düzenlemeyi amaçlıyoruz." dedi.

Avrupa Yeşil Mutabakatı hakkında da açıklamalarda bulunan Karatemiz, birçok alanda değişim getirecek mutabakata göre Avrupa'nın 2050'ye gelindiğinde sıfır karbon salımı hedefi bulunduğunu anımsattı.

Karatemiz, şunları kaydetti:

"AB, yeşil dönüşüm için 1 trilyon avro bütçe taahhüt etti. Nasıl bir Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi doğacak? Şimdiden üzerinde çok çalışmamız gereken bir konu. 2026'dan itibaren tam karbon salımı başına ek vergiler konulması gündeme gelebilecek. Üretimde ülkemiz tam karbon salınımını azaltarak Çin'den çok önemli bir pay alabilir. Bu önemli fırsatı değerlendirmek için neler yapabileceğimizi tartışmamız gerekiyor."