Promosyon yoğunluğu sokakları doldurdu - Son Dakika
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Promosyon yoğunluğu sokakları doldurdu

29.08.2022 15:19
Promosyon yoğunluğu sokakları doldurdu

Promosyon yoğunluğu sokakları doldurdu -Bu da promosyon yoğunluğu Sivas kent merkezinde bankaların promosyon yoğunluğu sokakları doldurdu, saatlerce bekleyen vatandaşlar isyan etti Sivas kent merkezinde bankaların promosyon yoğunluğu sokakları doldurdu, saatlerce bekleyen vatandaşlar isyan etti.

Promosyon yoğunluğu sokakları doldurdu

-Bu da promosyon yoğunluğu

Sivas kent merkezinde bankaların promosyon yoğunluğu sokakları doldurdu, saatlerce bekleyen vatandaşlar isyan etti

SİVAS - Sivas kent merkezinde bankaların promosyon yoğunluğu sokakları doldurdu, saatlerce bekleyen vatandaşlar isyan etti.

Bankaların 7 bin 500 liralık promosyon açıklaması üzerine Sivas kent merkezinde bulunan bankaların önünde emekli vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Sabah erken saatlerde kuyruğa giren vatandaşlar, saatlerce sıralarının gelmesini bekledi. Saatlerce sırada bekleyen ve işlem yapamadan geri dönen vatandaşlar bu duruma isyan etti.

Promosyon için kilometrelerce uzaklıktan geldi

Sivas'a 60 kilometre uzaklıktan geldiğini belirten Kadir Solmaz, "7 bin 500 lira alabilmek için bekliyoruz. 4 veya 5 saati geçti, köyden geliyoruz. Şu an aldığım banka 750 lira promosyon veriyor, bende daha yüksek veren buraya taşımak istedim" şeklinde konuştu.

Nazife yıldırım, "Sabahtan itibaren bu kuyruğun başına bir zabıt koyacaklar, ondan sonra düzenli olabilir" şeklinde konuştu.

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Kaynak: İHA

Sivas, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Promosyon yoğunluğu sokakları doldurdu - Son Dakika

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