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PTT "10 Kasım" konulu özel gün zarfını tedavüle çıkardı - Son Dakika

PTT "10 Kasım" konulu özel gün zarfını tedavüle çıkardı

10.11.2021 08:27
PTT

PTT AŞ, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 83'üncü yılı anısına hazırlanan "10 Kasım" konulu özel gün zarfını tedavüle sundu.

PTT AŞ, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 83'üncü yılı anısına hazırlanan "10 Kasım" konulu özel gün zarfını tedavüle sundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, söz konusu özel gün zarfı 6,50 lira bedelle www.filateli.gov.tr adresinde, filateli cep uygulamasında ve abone sayısı kadar PTT iş yerlerinde satışa çıkarıldı.

Tedavüle sunulan zarfla birlikte "Sirkeci PTT Müdürlüğü Fatih/İSTANBUL" ve "Beyoğlu Tarihi Postane Binası İstiklal Cad. No: 19 Beyoğlu/İSTANBUL" adreslerinde mesai saatleri içinde "10 Kasım 10.11.2021 İSTANBUL" ibareli özel gün zarfına ait özel tarih damgası da kullandırılmaya başlandı.

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi PTT '10 Kasım' konulu özel gün zarfını tedavüle çıkardı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: PTT "10 Kasım" konulu özel gün zarfını tedavüle çıkardı - Son Dakika
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