PTT AŞ, 'Çay Kültürü' konulu anma pulunu ve ilk gün zarfını satışa çıkardı - Son Dakika
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Ekonomi

PTT AŞ, 'Çay Kültürü' konulu anma pulunu ve ilk gün zarfını satışa çıkardı

PTT AŞ, \'Çay Kültürü\' konulu anma pulunu ve ilk gün zarfını satışa çıkardı

PTT AŞ, 'Çay Kültürü' konulu anma pulu ve ilk gün zarfını bugün itibarıyla satışa çıkardı. 20 lira bedelli anma pulu ve 40 lira bedelli ilk gün zarfı, PTT iş yerlerinde ve 'www.filateli.gov.tr' web adresinde satışa sunuldu. Aynı tarihte Rize PTT Müdürlüğü'nde 'Çay Kültürü 15.05.2024 RİZE' ibareli ilk gün damgası kullanılmaya başlandı.

15.05.2024 09:59
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PTT AŞ tarafından "Çay Kültürü" konulu anma pulu ve ilk gün zarfı bugün itibarıyla satışa çıkarıldı. ???????

???????Şirketten yapılan açıklamaya göre, "Çay Kültürü" konulu 20 lira (36 x 52 mm boyutunda) bedelli anma pulu ile söz konusu pula ait 40 lira bedelli ilk gün zarfı abone sayısı kadar PTT iş yerlerinde ve şirkete ait "www.filateli.gov.tr" web adresinde satışa sunuldu.

Söz konusu filatelik ürünlerin satışıyla aynı tarihte Rize PTT Müdürlüğü'nde "Çay Kültürü 15.05.2024 RİZE" ibareli ilk gün damgası kullandırılmaya başlandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi PTT AŞ, 'Çay Kültürü' konulu anma pulunu ve ilk gün zarfını satışa çıkardı - Son Dakika

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SON DAKİKA: PTT AŞ, 'Çay Kültürü' konulu anma pulunu ve ilk gün zarfını satışa çıkardı - Son Dakika
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