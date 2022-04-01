PTT AŞ "Expo'21 Hatay" konulu anma pulunu tedavüle sundu - Son Dakika
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PTT AŞ "Expo'21 Hatay" konulu anma pulunu tedavüle sundu

01.04.2022 08:17
PTT AŞ "Expo'21 Hatay" konulu anma pulunu tedavüle sundu

PTT AŞ tarafından, Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen ve uluslararası birçok ziyaretçi beklenen organizasyonun tanıtımına katkıda bulunmak amacıyla hazırlanan "Expo'21 Hatay" konulu blok şeklindeki tek değerli anma pulu ile ilk gün zarfı tedavüle çıkarıldı.

PTT AŞ tarafından, Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen ve uluslararası birçok ziyaretçi beklenen organizasyonun tanıtımına katkıda bulunmak amacıyla hazırlanan "Expo'21 Hatay" konulu blok şeklindeki tek değerli anma pulu ile ilk gün zarfı tedavüle çıkarıldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, PTT AŞ'nin bugün tedavüle sunduğu Expo'21 Hatay konulu 5 lira bedelli anma pulu ve ona ait 9 lira bedelli ilk gün zarfının PTT iş yerlerinde, PTT'ye ait www.filateli.gov.tr web adresinde ve filateli cep uygulamasında satışına başlandı.

Söz konusu filatelik ürünlerin satışıyla birlikte bugün Antakya PTT Müdürlüğü/Hatay adresinde "EXPO'21 Hatay 01.04.2022 HATAY" ibareli ilk gün damgası kullandırılmaya başlandı.

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Türkiye, Hatay, PTT, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi PTT AŞ 'Expo'21 Hatay' konulu anma pulunu tedavüle sundu - Son Dakika


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