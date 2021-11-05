PTT "Atatürk" konulu sürekli posta pulları ile ilk gün zarfını tedavüle sundu

PTT AŞ'den yapılan açıklamaya göre, "Atatürk" konulu 4 lira, 7 lira, 12 lira, 26 lira (26x36 milimetre boyutunda) bedelli sürekli posta pulları, söz konusu pullara ait 51,50 lira bedelli ilk gün zarfı PTT iş yerlerinde, PTT'ye ait www.filateli.gov.tr web adresinde ve filateli cep uygulamasında satışa çıkarıldı.

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