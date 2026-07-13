PTT'den Akdeniz 2026 Anma Pulu

PTT AŞ tarafından "Akdeniz 2026 (Geleneksel Mozaikler)" konulu anma pulu ve ilk gün zarfı tedavüle sunuldu.

PTT AŞ'den yapılan açıklamaya göre, "Akdeniz 2026 (Geleneksel Mozaikler)" konulu 45 lira (36 x 52 milimetre boyutunda) bedelli anma pulu ile pula ait 90 lira bedelli ilk gün zarfı, abone sayısı kadar PTT iş yerlerinde ve şirkete ait www.filateli.gov.tr internet adresinde satışa çıkarıldı.

Söz konusu filatelik ürünlerin satışıyla birlikte Ankara'daki PTT Pul Müzesi'nde "Akdeniz 2026 (Geleneksel Mozaikler) 13.07.2026 ANKARA" ibareli ilk gün damgası kullandırılmaya başlandı.