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PTT'den "Nostaljik Ulaşım Araçları" konulu anma pulu - Son Dakika

PTT'den "Nostaljik Ulaşım Araçları" konulu anma pulu

07.01.2022 08:51
PTT'den "Nostaljik Ulaşım Araçları" konulu anma pulu

PTT AŞ, "Nostaljik Ulaşım Araçları" konulu 4 değerli anma pulu ile ilk gün zarfını bugün tedavüle sundu.

PTT AŞ, "Nostaljik Ulaşım Araçları" konulu 4 değerli anma pulu ile ilk gün zarfını bugün tedavüle sundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, anma pulları ve ilk gün zarfı şehir hayatının vefalı kent mobilyalarının kıymetli hatıralarını tazeleyip, hatırlatmak amacıyla troleybüs, şehir hatları vapuru, elektrikli tramvay ve banliyö treni görsellerine yer verilerek hazırlandı.

"Nostaljik Ulaşım Araçları" konulu 4x4 lira bedelli anma pulu, söz konusu pula ait 18,5 lira bedelli ilk gün zarfı PTT iş yerlerinde, PTT'ye ait "www.filateli.gov.tr" internet adresinde ve filateli cep uygulamasında satışa çıkarıldı.

Söz konusu filatelik ürünlerin satışıyla bugün "PTT Pul Müzesi Hacı Bayram Mah. Atatürk Bulvarı No: 13 Ulus Altındağ/ANKARA" adresinde "Nostaljik Ulaşım Araçları 07.01.2022 ANKARA" ibareli ilk gün damgası kullandırılmaya başlandı.

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Tramvay, PTT, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi PTT'den 'Nostaljik Ulaşım Araçları' konulu anma pulu - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: PTT'den "Nostaljik Ulaşım Araçları" konulu anma pulu - Son Dakika
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