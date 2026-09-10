PTT'den Osmanlı tuğralı yeni pullar, 5 lira ile 265 lira arasında satışta

PTT AŞ, "Osmanlı Padişah Tuğraları-2" konulu resmi posta pullarını tedavüle sundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, "Osmanlı Padişah Tuğraları-2" konulu (26 x 36 milimetre boyutunda), 5 lira, 10 lira, 45 lira ve 265 lira bedelli resmi posta pulları PTT iş yerlerinde ve şirkete ait "www.filateli.gov.tr" internet adresinde satışa çıkarıldı.