PTT, Elektrikli Araçlarla Hizmetini Genişletiyor

Ekonomi

ARİFE YILDIZ ÜNAL/AYŞE BÖCÜOĞLU BODUR - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin asırlık çınarı PTT'nin dünya markası olma yolunda ilerlediğini belirterek, "Gelişen teknolojiye uygun olarak çalışmalarına devam eden PTT, enerji maliyeti açısından 7 kat daha avantajlı olan araçlarla kargo ve posta hizmeti veriyor. Söz konusu araçların sayısını yıl sonuna kadar 300'e çıkaracağız. Dağıtım hizmetlerinde elektrikli skuter kullanımını da yaygınlaştıracağız." dedi.

Uraloğlu, AA muhabirine, PTT AŞ'nin kuruluşunun 184. yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, 23 Ekim 1840'ta posta hizmetlerini yürütmek üzere kurulan şirketin, e-postanın ve teknolojik gelişmelerin hayata geçmesiyle yeniden yapılanma sürecine girdiğini söyledi.

Son do¨nemde iletis¸im ve bilis¸im alanlarında yas¸anan gelis¸melerin, uzun yıllar haberles¸menin merkezi konumunda bulunan posta idarelerinin sekto¨rdeki yerini dogˆrudan etkilediğini anlatan Uraloğlu, şöyle devam etti:

"PTT, Posta Hizmetleri Kanunu ile kamu iktisadi tes¸ebbu¨su¨ (KI·T) statu¨su¨nden c¸ıkarılarak, sermayesinin tamamı Hazineye ait olmak u¨zere Tu¨rk Ticaret Kanunu ve o¨zel hukuk hu¨ku¨mlerine go¨re faaliyet yu¨ru¨ten bir 'anonim şirket' olarak 2013'te yeniden yapılandırıldı. Sekto¨ru¨n kademeli ve kontrollu¨ bir s¸ekilde serbestles¸mesine yo¨nelik yasal du¨zenlemeler tamamlanarak yeni PTT, uluslararası standartlarda rekabet edebilir bir yapıya kavus¸tu."

Uraloğlu, bugu¨ne kadar 184 yıllık tecru¨besi ve gu¨c¸lu¨ kadrosuyla hizmetlerini vatandas¸lara ekonomik, hızlı, gu¨venli ve kaliteli s¸ekilde sunan PTT'nin, 1995'te telefon hizmetlerinin bu¨nyesinden ayrılmasından sonra yaygın hizmet agˆını yo¨nlendirebilecegˆi alanları titizlikle sec¸tiğini ifade ederek, "Şirket, küresel rekabet piyasasında rakipleriyle eşit şartlarda yarışma, sürdürülebilir büyüme sağlama ve faaliyette bulunduğu sektörlerde öncü şirket olma hedefiyle posta ve kargo taşımacılığı başta olmak üzere e-ticaret, teknoloji, uluslararası kargo ve lojistik gibi sahalarda kurduğu şirketlerle holding yapısına ulaştı." diye konuştu.

"Hiçbir banka ve kargonun olmadığı 1343 noktada hizmet"

Şirketin, 3 bin 643 iş yeri, 38 bin 874 personeli, yaygın hizmet ağı ve sektöründeki öncü konumuyla birçok uluslararası başarıya da imza attığını belirten Uraloğlu, PTT'nin hiçbir banka ve kargonun olmadığı 1343 noktada vatandaşlara hizmet götürdüğünü kaydetti. Uraloğlu, hiçbir banka ATM'sinin olmadığı noktalarda ise 61 PTTMATİK ile hizmet verildiğini aktardı.

Uraloğlu, şirketin, hızlı ve gu¨venli eris¸imi sagˆlamak ic¸in posta, kargo, elektronik hizmetler, lojistik, PTTBank, pul ve filateli alanlarında faaliyet go¨sterdiğine işaret ederek, PTT'nin 1993'te kurulan Avrupa Kamu Posta İşletmecileri Birliği (PostEurop) ile 2011'den beri faaliyet gösteren Akdeniz Posta Birliği (EuroMed), üyesi olarak aktif katılım gösterdiğini anlattı.

PTT'nin müşterilerin ihtiyaçlarına göre çeşitli ürün portföyüyle dünyanın 210'dan fazla noktasına uluslararası posta ve kargo gönderimi yaptığını dile getiren Uraloğlu, aynı zamanda "Evrensel Posta Birliği İşletme Konseyi" üyeliğiyle küresel posta sektörüne yön verdiğini ve sektörün gelişimine liderlik ettiğini bildirdi.

Uraloğlu, insanı merkeze alan milli kuruluş olarak global bir oyuncu haline gelen PTT AŞ'nin, e-ticaret alanında da sektörün öncüleri arasında yer aldığını vurgulayarak, "ePttAVM.com" platformu dünyaya açılırken, KOBİ ve perakende tedarikçilerinin e-ihracat kapısı olma yolunda ilerlediğini söyledi.

PTT'nin 2013'te anonim şirket statüsüyle yeniden yapılandırılmasının ardından "evrensel posta hizmet yu¨ku¨mlu¨su¨" olarak cogˆrafi alan go¨zetmeksizin u¨lkenin en u¨cra ko¨s¸esinde yas¸ayan vatandas¸lar ic¸in kars¸ılanabilir u¨cretlerle ve kesintisiz olarak posta hizmeti verdiğini belirten Uraloğlu, "Sosyal destegˆe ihtiyacı olan vatandas¸ların da evrensel posta hizmetinden yararlanabilmesi amacıyla go¨rme engellilere o¨zgu¨ yazı ic¸eren go¨nderiler, so¨zles¸meli erbas¸ ve erlerle uzman erbas¸lar haric¸, erbas¸ ve erlerin 100 grama kadar agˆırlıktaki go¨nderileri, çocuk hükümlü ve tutukluların, devlet güvencesi altındaki çocukların gönderileri, özel hizmet ücretleri hariç, bu hizmet kapsamında u¨cretsiz tas¸ınıyor." diye konuştu.

"e-Tahsilat ile ödemeler online sisteme işleniyor"

Uraloğlu, PTT AŞ'nin son dönemde hayata geçirdiği e-tahsilat hizmetiyle aralarında trafik cezası, kara yolları geçiş ücreti ve idari para cezası tahsilatları, motorlu taşıtlar vergisi, gelir vergisi, HGS ödemelerinin de bulunduğu iş ve işlemlerin online yapıldığına işaret ederek, söz konusu işlemle ödemelerin anında sisteme yansıdığını kaydetti.

Yurt dışı harç pulu da e-tahsilat hizmetleri kapsamında PTT AŞ'den alınabildiğini dile getiren Uraloğlu, pasaport harcı ve yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcının PTT gişelerinden veya çevrim içi olarak e-tahsilat menüsünden ödenebildiğini anlattı.

"PTT Sigorta" hizmeti kapsamında iş yerlerinde trafik, kasko, DASK, ferdi kaza, konut-eşya gibi sigortacılık ürünlerinin de sunulduğuna dikkati çeken Uraloğlu, "PTT AŞ'de HGS ile ilgili pek çok işlem gerçekleştirilebiliyor. Araca yapıştırmak üzere etiket alınabiliyor, bakiye yüklenebiliyor, bakiye bilgisi sorgulanabiliyor, HGS ürünü iptali yapılabiliyor." ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, bunların yanı sıra kredi kartıyla otomatik ödeme talimatı verilerek bakiye yetersizliğinden cezalı işlemlerin önüne geçilebildiğini belirterek, yürütülen yeni projelerle Milli Parklar, İDO feribot ödemeleri yapılabildiğini bildirdi.

PTT'nin hedefleri doğrultusunda HGS'nin yakında otoparklarda ve akaryakıt alımlarında ödeme seçeneği olarak kullanılması için çalışmalar yapıldığını kaydeden Uraloğlu, HGS Kurumsal'dan hizmet alan kurumların, filosundaki araçların etiketlerini tek bir yerden kolayca yönetilebildiğini dile getirdi.

Uraloğlu, gelişen teknolojiye uygun olarak çalışmalarına devam eden PTT'nin, enerji maliyeti açısından 7 kat daha avantajlı olan araçlarla kargo ve posta hizmeti vermeye başladığını ifade ederek, "Söz konusu araçların sayısını yıl sonuna kadar 300'e çıkaracağız. Dağıtım hizmetlerinde elektrikli skuter kullanımını da yaygınlaştıracağız. Ayrıca işlemlerin hızlandırılması için posta dağıtım merkezlerine, Kargo Ayrım Sistemi kurulacak." değerlendirmesinde bulundu.