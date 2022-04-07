PTT "Gazi Mustafa Kemal Paşa" konulu sürekli posta pullarını tedavüle sundu - Son Dakika
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PTT "Gazi Mustafa Kemal Paşa" konulu sürekli posta pullarını tedavüle sundu

07.04.2022 11:54
PTT "Gazi Mustafa Kemal Paşa" konulu sürekli posta pullarını tedavüle sundu

PTT AŞ, "Gazi Mustafa Kemal Paşa" konulu sürekli posta pulları ile ilk gün zarfını tedavüle çıkardı.

PTT AŞ, "Gazi Mustafa Kemal Paşa" konulu sürekli posta pulları ile ilk gün zarfını tedavüle çıkardı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Gazi Mustafa Kemal Paşa konulu 1 lira ve 5 lira (26x36 milimetre boyutunda) bedelli sürekli posta pulları ve onlara ait 10 lira bedelli ilk gün zarfı PTT iş yerlerinde, PTT'ye ait "www.filateli.gov.tr" internet adresinde ve filateli cep uygulamasında satışa sunuldu.

Söz konusu filatelik ürünlerin satışıyla birlikte bugün PTT Pul Müzesi'nde "Gazi Mustafa Kemal Paşa Konulu Sürekli Posta Pulları 07.04.2022 Ankara" ibareli ilk gün damgası kullandırılmaya başlandı.

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Mustafa Kemal Atatürk, PTT, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi PTT 'Gazi Mustafa Kemal Paşa' konulu sürekli posta pullarını tedavüle sundu - Son Dakika


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