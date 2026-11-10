PTT, KİT Komisyonunda e-ticaret kargo teslim süresinin 55 saate indiğini açıkladı

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinin (PTT AŞ) 2023 ve 2024 yıllarına ilişkin hesapları, TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonunda görüşüldü.

PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten, komisyon üyelerine yaptığı sunumda, telgraf, telefon, radyo ve uydu faaliyetleri gibi birçok ilke imza atan şirketin, kurulduğu günden bugüne birçok dönüşüm geçirdiğini anımsatarak, geçmişten bugüne hizmet yelpazesini genişleten PTT'nin, 9 Mayıs 2013'te Anonim Şirket şeklinde yeniden yapılandırıldığını ve Evrensel Posta Hizmet Yükümlüsü olarak görevlendirildiğini anlattı.

Yaklaşık iki asırlık köklü geçmişi ve güçlü kadrosuyla vatandaşlara ekonomik, hızlı, güvenli ve kaliteli hizmet sunmayı ilke edinen şirketin faaliyetlerini sürdürmeye devam ettiğini dile getiren Gülten, "Türkiye'nin en yaygın hizmet ağına sahip kuruluşu olan Evrensel Posta Hizmet yükümlüsü Şirketimiz, hiçbir bankanın olmadığı 804, hiçbir ATM'nin olmadığı 61, hiçbir kargonun olmadığı 203 noktada hizmet vermektedir." diye konuştu.

Gülten, şirketin yurt içi ve yurt dışı posta ve kargo hizmetlerine ilişkin bilgi vererek, şöyle devam etti:

"Evrensel Posta Hizmet Yükümlüsü Şirketimiz, 2026 yılı eylül ayı sonu itibarıyla 140 milyon posta gönderisi ile 176 milyon kargo gönderisini kabul ederek teslimini sağladı. Müşteri memnuniyetinin artırılmasını teminen 2025'te POS – NFC ile kapıda ödeme, Alternatif Dağıtım ve Aynı Gün Teslim gibi rekabetçi sektör uygulamaları devreye alındı. Kargo yoğunluğu yüksek 12 il başta olmak üzere 81 ilde operasyonel iş süreçleri optimize edilerek 2026'da e-ticaret kargo teslim sürelerinde yüzde 14 iyileşme sağlandı."

"Kişi başı günlük teslim adetlerinde yüzde 100 iyileşme sağlandı"

Gülten, alınan aksiyonlar neticesinde kaynak kullanımında sağlanan verimlilik artışının, operasyonel süreçlere doğrudan ve olumlu şekilde yansıdığını dile getirerek, "Kişi başı günlük ortalama teslim adetlerinde yüzde 100 iyileşme sağlandı, kişi başı teslim performansı 100 adet seviyelerine ulaştı. Teslim sürelerinde yüzde 60'lara varan iyileşme kaydedilmiş, e-ticaret kargo teslim süresi 55 saat seviyelerine kadar düşürüldü. Gönderilerin otomatik olarak işlenmesi ve ayrılmasını sağlamak üzere İstanbul, Ankara, Adana, Bursa, Sakarya, İzmir ve Diyarbakır'da Kargo Ayrım Sistemi kurularak makine parkurumuz güçlendirildi." ifadelerini kullandı.

Teslim hızındaki artışın müşteri memnuniyetini de olumlu etkilediğine dikkati çeken Gülten, 2025'te info üzerinden gelen müşteri şikayetlerinde yüzde 13 tüm kategorilerde ise yüzde 34'lük düşüş olduğunu bildirdi.

Gülten, şirketin posta, kargo, bankacılık ve e-ticaret alanlarındaki faaliyetlerini sürdürülebilir dünya hedefi ve çevre dostu uygulamalarıyla yerine getirdiğini anlatarak, taşımacılık alanında yenilikçi ve çevre dostu çözümler geliştirmenin zorunluluk haline geldiğini, bu kapsamda sıfır karbon salınımına sahip çevre dostu 1050 skuter dağıtım teslim hizmetlerinde kullanıldığını kaydetti.

PttBank ve Ödeme Sistemleri alanında bankacılık çözümlerinin yanı sıra sigortacılık işlemleri, kredi kullandırma, Pttcell ve Hızlı Geçiş Sistemi gibi finansal alanlarda da geniş bir hizmet yelpazesi sunduğunu belirten Gülten, şirketin finansal hizmetler kapsamında her ay ortalama 19 milyon işlem gerçekleştirerek, 2026 yılı eylül sonu itibarıyla yaklaşık 175 milyon işlem gerçekleştirdiğini ifade etti.

"Türkiye Kart'ın yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor"

Gülten, Türkiye Kart projesiyle vatandaşların tek kartla tüm şehirlerdeki toplu taşıma hizmetlerinden faydalanması, para transferi ve alışveriş gibi finansal işlemlerini kolayca gerçekleştirmesi amaçlandığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Türkiye Kart'ın ülke genelinde yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalarımız devam etmektedir. Türkiye Kart Konya Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Yozgat Belediyesi, Sorgun ilçe Belediyesi, Gümüşhane Belediyesi, Bahçeli ilçe Belediyesi, Tekke ilçe Belediyesi, Rize Belediyesi, Yüksekova ilçe Belediyesi, Çankırı Belediyesi, Eldivan ilçe Belediyesi, Kağızman ilçe Belediyesi, Kahta ilçe Belediyesi ve İstanbul'da Gayrettepe-Yeni Havalimanı Metro Hattı ile Dilek Yarımadası Milli Park yaya girişlerinde de aktif kullanılabilmektedir."

Gülten, 20 milyon müşteriye ulaşan Hızlı Geçiş Sisteminin, Türkiye'nin en büyük ücret toplama sistemi şeklinde millete hizmet vermeye devam ettiğini dile getirerek, "Otoyolların yanı sıra Uludağ, Abant, Gölcük, Yedigöller, Kuşadası Dilek Yarımadası Milli Parkları, İDO Deniz Feribotları ve Üsküdar Belediyesi Otoparkları, Konya Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali gibi alanlarda da hizmet vermektedir." dedi.

"Kilometre ve muayene sorgulama hizmetiyle 17 milyon sorgu gerçekleştirildi"

Sorgulama hizmetleriyle vatandaşların araç kilometre, muayene ve hasar bilgilerini güvenli bir şekilde elektronik ortamda sorgulayabildiğini anlatan Gülten, "16 Kasım 2017'de sunulmaya başlanan kilometre ve muayene sorgulama hizmetiyle yaklaşık 17 milyon, 2019'da sunulmaya başlanan araç hasar sorgulama hizmetinde ise 56 binden fazla sorgu gerçekleştirilmiştir." dedi.

Şirketin yatırımlarına, mali durumuna ve diğer hizmetlerine ilişkin de bilgi veren Gülten, otomatik kargo işleme kapasitesinin saatte 95 bin adede çıkarıldığını söyledi.

Gülten, şirketin bilgi güvenliği, çevre, enerji, iş sağlığı ve güvenliği, kalite ve müşteri memnuniyet yönetim sistemlerini entegre yönetim sistemi çatısı altında başarılı bir şekilde uygulandığını bildirerek, 2026'da yaklaşık 2,2 milyar liralık yatırım harcaması yapılmasının planlandığını kaydetti.

Komisyonda, PTT Anadolum Lojistik, Kule Verici Tesisleri İşletim ve Teknolojileri, PTT Bilgi Teknolojileri, PTT Para Lojistik ve Özel Güvenlik Hizmetleri şirketlerinin yöneticileri de sunum yaptı.

Görüşmelerin ardından PTT AŞ'nin 2023-2024 yıllarına ilişkin hesapları ile söz konusu şirketlere ait hesaplar genel görüşe sunuldu.