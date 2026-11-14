Pusula Portföy'ün hisse fonu yüzde 40,45 getiriyle haftanın en çok kazandıranı oldu - Son Dakika
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Pusula Portföy'ün hisse fonu yüzde 40,45 getiriyle haftanın en çok kazandıranı oldu

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Yatırım fonlarında haftanın en yüksek getirisi yüzde 40,45 ile Pusula Portföy'ün Beşinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fonu'nda oldu. Emeklilik fonlarında ise Garanti Emeklilik ve Hayat'ın temettü ödeyen şirketler hisse senedi fonu yüzde 4,55 ile zirvede yer aldı.

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu, yüzde 40,45 yükselişle Pusula Portföy Beşinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) oldu.

Garanti Emeklilik ve Hayat AŞ Temettü Ödeyen Şirketler Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ise yüzde 4,55 yükselişle haftanın en fazla kazandıran emeklilik fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Fon AdıFon FiyatıGetiri (%)

Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar
PUSULA PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)0,3497640,45

PARDUS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)0,00192633,10

DENİZ PORTFÖY CC HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)169,21329530,16

ATLAS PORTFÖY SERBEST FON0,25924228,84

DENİZ PORTFÖY CCO HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)73,27914328,45

ONE PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)0,43734225,16

ONE PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)0,92333524,57

PİRAMİT PORTFÖY BİST 50 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)1,28766124,55

MT PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON1,83229322,19

PARDUS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FON0,0026618,54

Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,2082474,55

HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU1,3994614,45

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. KOÇ İŞTİRAK ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,5459774,40

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. BIST TEMETTÜ ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,3747974,29

ZURICH YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU2,1713684,23

BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU1,6657544,21

QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU1,5878913,91

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU2,641243,83

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU1,8460453,81

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU1,2538673,75

(Sürecek)

Kaynak: AA
TemettüEkonomiFinansBorsaSon Dakika

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