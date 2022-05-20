Putin'in başkanlığındaki Rusya Güvenlik Konseyi'nde siber saldırılar görüşüldü - Son Dakika
Üye Girişi

Putin'in başkanlığındaki Rusya Güvenlik Konseyi'nde siber saldırılar görüşüldü

20.05.2022 16:30
Putin'in başkanlığındaki Rusya Güvenlik Konseyi'nde siber saldırılar görüşüldü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in başkanlığındaki Rusya Güvenlik Konseyi'nde, ülkenin bilgi, haberleşme teknolojilerine ve söz konusu altyapılara yönelik saldırılara karşı alınacak güvenlik önlemleri görüşüldü.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in başkanlığındaki Rusya Güvenlik Konseyi'nde, ülkenin bilgi, haberleşme teknolojilerine ve söz konusu altyapılara yönelik saldırılara karşı alınacak güvenlik önlemleri görüşüldü.

Putin, Rusya Güvenlik Konseyi ile video konferans yöntemiyle gerçekleştirdiği toplantıda, Rusya'ya yönelik siber saldırıların son dönemde katbekat arttığını söyledi.

Söz konusu saldırıların, farklı ülkelerden ve eşgüdümlü bir şekilde gerçekleştirildiğine işaret eden Putin, "Rusya'nın kritik bilgi altyapısının internet kaynaklarını devre dışı bırakmak için saldırılar yapılıyor. Kitle iletişim araçları, finans kurumları, sosyal açıdan önemli kitlesel ağlara saldırılar yapıldı." dedi.

Putin, söz konusu saldırıların artmaya devam edeceğini ve bu nedenle Rusya'da siber güvenlik alanında alınacak önlemlerin artırılması gerektiğini vurguladı.

Rusya'nın dijital dünyasında güvenlik önlemlerinin sıkılaştırılmasının elzem olduğuna işaret eden Putin, "Vatandaşların gizli bilgilerinin ve kişisel verilerinin sızdırılması risklerini sıfıra indirmek çok önemlidir." dedi.

YORUMLAR
500
Putin, hükümete Rusya'nın DTÖ üyelik stratejisini gözden geçirme talimatı verdi Putin, hükümete Rusya'nın DTÖ üyelik stratejisini gözden geçirme talimatı verdi
Kaynak: AA

Rusya Devlet Başkanı, Güvenlik Konseyi, Vladimir Putin, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Putin'in başkanlığındaki Rusya Güvenlik Konseyi'nde siber saldırılar görüşüldü - Son Dakika


Son Dakika
16:26 Merkez Bankası rezervleri bir haftada 5.7 milyar dolar azalarak 101 milyar 941 milyon dolara geriledi
16:24 Saplantılı hayranı yüzünden zor zamanlar geçiren Can Yaman, evini taşıdı
16:22 Kadıköy Belediyesi'ne düzenlenen "rüşvet" operasyonunda gözaltına alınan 124 kişi tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi
16:22 Milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün Leicester City macerası bitiyor! Juventus transfer için harekete geçti
16:09 Böyle olur dublör çiftin düğünü: Kendilerini yaktılar
16:03 Erdoğan, "Proje 36 ayda bitecek" diyen müteahhite kızdı: Sen nasıl Fatih torunusun? Hamza Bey değiştirelim bunu
15:46 Nazi Azovstal birliklerine "teslim olun" emri Ukrayna'dan geldi: Akıbetleri meçhul!
15:44 Eşini tabancayla vurarak öldüren cani kocadan savunma: Evi baldızımın üzerine yaptı
15:40 Eşi Başak Dizer hamileyken yaşadıklarından bahseden Kıvanç Tatlıtuğ: Başak'ın hamileliğini bedenimde hissettim
15:34 Vatandaştan Binali Yıldırım'a sitem: 20 senedir size oy veriyorum, vallahi millet perişan
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2022 16:33:47. #1.11#
SON DAKİKA: Putin'in başkanlığındaki Rusya Güvenlik Konseyi'nde siber saldırılar görüşüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement