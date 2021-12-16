Üye Girişi
Putin'in bilgi güvenliği temsilcisi Krutskih: "Rusya'nın SWIFT'ten çıkarılması ulusal güvenlik meselesidir" - Son Dakika

Putin'in bilgi güvenliği temsilcisi Krutskih: "Rusya'nın SWIFT'ten çıkarılması ulusal güvenlik meselesidir"

16.12.2021 13:52
Putin'in bilgi güvenliği temsilcisi Krutskih: "Rusya'nın SWIFT'ten çıkarılması ulusal güvenlik meselesidir"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Bilgi Güvenliğinde Uluslararası İşbirliği Özel Temsilcisi Andrey Krutskih, Rusya'nın uluslararası fon transferi sistemi SWIFT'ten çıkarılmasına yönelik tehditlerin ulusal güvenlik meselesi olduğunu söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Bilgi Güvenliğinde Uluslararası İşbirliği Özel Temsilcisi Andrey Krutskih, Rusya'nın uluslararası fon transferi sistemi SWIFT'ten çıkarılmasına yönelik tehditlerin ulusal güvenlik meselesi olduğunu söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Bilgi Güvenliği biriminin de direktörü olan Krutskih, Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'nde (MGİMO) gerçekleştirdiği konuşmada, Rusya'nın SWIFT sisteminden çıkarılacağına yönelik iddiaları değerlendirdi.

Rusya'nın SWIFT'ten çıkarılacağına yönelik tehditlerin artığına dikkati çeken Krutskih, "SWIFT sisteminden bağlantımızın kesilmesi dahil Rusya'ya yönelik siber tehditler bir ulusal güvenlik sorunudur. Bu teknoloji, son yıllarda muhtemelen ilk defa bir 'savaş ve barış' konusunun unsuru haline getirildi." dedi.

ABD medyasında isimsiz kaynaklara dayandırılarak çıkan bazı haberlerde, Ukrayna'ya saldırması halinde ABD yönetiminin Rusya'yı SWIFT sisteminden çıkarabileceği öne sürülmüştü.

SWIFT sisteminden çıkarılma riski nedeniyle Rusya, 2014'te SPFS'yi (Mali Mesajlaşma Sistemi) geliştirmeye başlamış, Aralık 2017'de kullanıma açmıştı.

Rusya Devlet Başkanı, Dışişleri Bakanlığı, Vladimir Putin, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Putin'in bilgi güvenliği temsilcisi Krutskih: 'Rusya'nın SWIFT'ten çıkarılması ulusal güvenlik meselesidir' - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
13:44 İstanbullulara müjde! Ulaşıma zam yok
13:41 Kardeşlerinin cenazesi için gasilhaneye girdiler ve hayatlarının şokunu yaşadılar!
13:35 Beşiktaş, Portekiz'in en iyi hocasını getiriyor! Sergen Yalçın'ı unutturacağa benzer
13:32 İstanbul'daki yağışlar barajarı ne kadar etkiledi? İşte doluluk oranları
13:08 Gözlerinize inanamayacaksınız! Dilencinin üstünde çıkan para zabıtaları bile şaşırttı!
12:55 Benzine yeni zam geliyor! 50 kuruşun üzerinde zam yolda
12:52 Haluk Levent'ten çağrı! SMA'lı çocuklar için toplanması gereken para 2 katına çıktı
12:43 Dolar 15 TL'yi geçti! Aysun Kayacı Twitter'da TT oldu
12:37 Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini hakem Fırat Aydınus yönetecek
12:28 Son Dakika: Asgari ücretin açıklanmasına saatler kala Bakan Nebati'den heyecanlandıran sözler
İYİ Parti Lideri Meral Akşener: Seçimin gargaraya getirilmesine müsaade etmeyeceğim İYİ Parti Lideri Meral Akşener: Seçimin gargaraya getirilmesine müsaade etmeyeceğim         
13:54
Yaşlı kadının feci sonu! Bakıcısı kanlar içinde yatarken buldu Yaşlı kadının feci sonu! Bakıcısı kanlar içinde yatarken buldu         
13:43
Bilim Kurulu üyesinden Omicron varyantını anlattı: Türkiye'de kırmızı alarm söz konusu değil Bilim Kurulu üyesinden Omicron varyantını anlattı: Türkiye'de kırmızı alarm söz konusu değil         
13:39
İstanbul'daki yağışlar barajarı ne kadar etkiledi? İşte doluluk oranları İstanbul'daki yağışlar barajarı ne kadar etkiledi? İşte doluluk oranları         
13:33
Zincir marketler ile fırınlara fiyat denetimi yapıldı! Zincir marketler ile fırınlara fiyat denetimi yapıldı!         
12:34
Öldürdüğü kişinin yüzüğünü parmağına takmış Öldürdüğü kişinin yüzüğünü parmağına takmış         
12:10
Kulisleri sallayan iddia: Babacan ve Davutoğlu, Lütfi Elvan'a teklifte bulundu Kulisleri sallayan iddia: Babacan ve Davutoğlu, Lütfi Elvan'a teklifte bulundu         
11:47
Otomobilini satmaya götürdü, öğrendiği gerçekle başından aşağı kaynar sular döküldü Otomobilini satmaya götürdü, öğrendiği gerçekle başından aşağı kaynar sular döküldü         
10:19
2022 asgari ücreti için gözler Külliye'de! Her şeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapılacak görüşme belirleyecek 2022 asgari ücreti için gözler Külliye'de! Her şeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapılacak görüşme belirleyecek         
08:29
Son Dakika! Otomobil stokçularına 50 ilde eş zamanlı operasyon! 51 kişi hakkında tekel oluşturmaktan gözaltı kararı var Son Dakika! Otomobil stokçularına 50 ilde eş zamanlı operasyon! 51 kişi hakkında tekel oluşturmaktan gözaltı kararı var         
11:00
Yeşilçam'ın küçük hanımefendisinin oğluydu! Evinin kapısında ölü bulundu Yeşilçam'ın küçük hanımefendisinin oğluydu! Evinin kapısında ölü bulundu         
12:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2021 14:00:52. #1.13#
SON DAKİKA: Putin'in bilgi güvenliği temsilcisi Krutskih: "Rusya'nın SWIFT'ten çıkarılması ulusal güvenlik meselesidir" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement