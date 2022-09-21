Putin'in seferberlik ilanı piyasaları vurdu! Rus borsasında kayıp, brent petrolde yükseliş var - Son Dakika
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Putin'in seferberlik ilanı piyasaları vurdu! Rus borsasında kayıp, brent petrolde yükseliş var

21.09.2022 10:58

Rusya'da kısmı seferberlik ilan edilmesi piyasaları hareketlendirdi. Putin'in dünyaya meydan okuyan açıklamalarının ardından brent petrol 93 dolara çıkarken Rus borsaları %10'un üzerinde kayıp yaşadı.

Bugün sabah saatlerinde Putin, kısmı seferberlik ilanı etti. Bu hareket, savaşın yeni bir boyut kazanacağı ve uzayabileceği yorumlarını da beraberinde getirdi. Piyasalar da istikrarsızlığın süreceği mesajını alınca hareketlenmeye başladı.

PETROL YÜKSELİŞTE

24 Şubat'ta Rusya- Ukrayna Savaşı'nın başlamasından sonra süreç içerisinde 140 dolarlara kadar çıkan brent petrol, geçtiğimiz hafta 89 dolarlara kadar düşmüştü. Brent petrol, Vladimir Putin'in Rusya'da kısmi bir askeri seferberlik ilan etmesinin ardından arzda daha fazla kesinti olacağı endişeleri üzerine neredeyse yüzde 3 artışla varil başına 93 doların üzerine çıktı. Böylece petrolün varil fiyatı 94 dolara kadar yaklaştı. Asya borsaları ise %1'in üzerinde satış gerçekleşirken Rusya borsaları da %10'un üzerinde kayıp yaşıyor.

Putin'in seferberlik ilanından sonra piyasalar alt üst oldu! Brent petrol , altın yükselişte, Asya borsaları çöküşte
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Brent Petrol, Dünya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Putin'in seferberlik ilanı piyasaları vurdu! Rus borsasında kayıp, brent petrolde yükseliş var - Son Dakika


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SON DAKİKA: Putin'in seferberlik ilanı piyasaları vurdu! Rus borsasında kayıp, brent petrolde yükseliş var - Son Dakika
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