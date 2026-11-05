Putin'in kararnamesiyle JTI'ın Rusya varlıkları geçici yönetime geçti - Son Dakika
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Putin'in kararnamesiyle JTI'ın Rusya varlıkları geçici yönetime geçti

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Japon tütün şirketi JTI'ın Rusya'daki varlıklarını Promışlennıye Aktivı adlı Rus şirketinin geçici yönetimine devretti. JTI'ın ülkede 4 fabrikası ve yaklaşık 4 bin çalışanı bulunuyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Japon tütün şirketi Japan Tobacco International'ın (JTI) Rusya'daki varlıklarını "Promışlennıye Aktivı" adlı Rus şirketinin geçici yönetimine devretti.

Rusya'nın resmi yasal bilgi portalında yayımlanan kararnameye göre, JTI'ın ülkedeki varlıklarının geçici yönetimini Promışlennıye Aktivı üstlenecek.

Geçici yönetime devredilen varlıkların sahibi JTI, Rusya'da Winston, Camel, LD ve Sobranie gibi markalarla faaliyet gösteriyor. Şirketin ülkede 4 fabrikası ve yaklaşık 4 bin çalışanı bulunuyor.

Rusya'da Nisan 2023'te yürürlüğe giren kararnameyle, Batılı ülkelerin yaptırımlarına karşılık bazı yabancı şirketlerin ülkedeki varlıklarının geçici yönetime devredilmesinin önü açılmıştı.

Bu kapsamda Rusya, son dönemde Nestle, Auchan, Metro Cash & Carry, Tarkett ve Ontex gibi yabancı şirketlerin ülkedeki varlıklarının yönetimini Rus kuruluşlara devretmişti.

Putin, 1 Ekim'de yaptığı açıklamada, söz konusu uygulamanın millileştirme anlamına gelmediğini belirterek, Batılı ülkelerin Rus şirketlerinin varlıklarına el koymasına karşı benzer adımlar atabilmek amacıyla bu mekanizmanın kullanıldığını bildirmişti.

Kaynak: AA
Vladimir PutinEkonomiJaponRusyaDünyaSon Dakika

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