Putin ve Şi Enerji Projelerini Görüştü

20.05.2026 12:29
Putin ve Şi, enerji projelerinde anlaştı; Sibirya'nın Gücü 2 üzerine genel bir anlayış sağlandı.

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in bugünkü görüşmelerinde enerji projelerinin de ele alındığını belirterek, "Çok önemli bir şey üzerinde anlaştık." dedi.

Uşakov, Putin ile Şi'nin Pekin'de gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Rus devlet kanalı Rossiya-24'e açıklamalarda bulundu.

Çin'in Ukrayna ve İran dahil çok sayıda uluslararası meseleye ilgi duyduğunu anlatan Uşakov, "Çin uluslararası gelişmelerde çok büyük bir rol oynuyor ve bunu herkes biliyor." ifadesini kullandı.

Putin ile Şi'nin umut vadeden enerji projelerini ele aldığını belirten Uşakov, "Diğer alanlardaki projeleri de istişare ettiler. Çok önemli bir şey üzerinde de anlaştık." dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da gazetecilere yaptığı açıklamada, Moskova ve Pekin'in "Sibirya'nın Gücü 2" doğal gaz boru hattı projesinin temel parametreleri konusunda genel bir anlayışa ulaştığını bildirdi.

Putin'in görüşmelerde projeye değindiğini aktaran Peskov, "Genel anlamda Sibirya'nın Gücü 2 konusunda temel parametrelere, güzergah ve bunun nasıl inşa edileceği konusunda bir anlayış var." ifadesini kullandı.

Peskov, projeye ilişkin bazı detayların netleştirilmesi gerektiğini belirterek, "Bazı nüansların üzerinde anlaşılması gerekiyor." dedi.

Projenin uygulama takvimine ilişkin net bir tarih bulunmadığını kaydeden Peskov, "Henüz net değil. Bu ticari bilgi. Ancak bu oldukça büyük bir başarı." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

