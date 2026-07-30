QatarEnergy, ABD'den 33 LNG Kargosu Satın Aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

QatarEnergy, ABD'den 33 LNG Kargosu Satın Aldı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Katar, Hürmüz Boğazı'ndaki duraksama sonrası ABD'den 33 LNG kargosu aldı ve gaz tedarikini sürdürüyor.

Katar'ın petrol ve doğal gaz şirketi QatarEnergy (QE), Hürmüz Boğazı üzerinden Katar doğal gaz ihracatının durmasının ardından, Güney Kore, Tayvan, Bangladeş, Hindistan ve Japonya'daki müşterilerine teslim edilmek üzere bu yıl ABD'den 33 spot sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) kargosu satın aldı.

Uluslararası medyada yer alan habere göre şirket, sevkiyatların durmasına neden olan mücbir sebep ilanının ardından, uzun yıllardır sürdürdüğü güvenilir tedarikçi itibarını korumak ve önemli müşterilerinin gaz tedarikini sürdürmelerine destek olmak amacıyla bu alımları gerçekleştirdi.

Söz konusu 33 kargonun, QatarEnergy'nin çatışma öncesindeki yaklaşık bir aylık LNG ihracatının üçte birine karşılık geldiği ve yaklaşık 1 milyar dolar değerinde olduğu hesaplanıyor.

QatarEnergy'nin geçen yıl yalnızca dört spot LNG kargosu satın aldığı, bu yılki alımların ise büyük bölümünün ABD'li LNG üreticisi Venture Global'den ve şirketin bazı müşterilerinden gerçekleştirildiği ifade edildi.

Veri analiz şirketi Kpler'e göre, 33 kargonun 28'i teslim edilirken, kalan 5 kargo Güney Kore, Tayvan ve Hindistan'a doğru sevkiyatını sürdürüyor.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Hürmüz Boğazı, Ekonomi, Enerji, Katar, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi QatarEnergy, ABD'den 33 LNG Kargosu Satın Aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
90 yaşındaki kadının, oğlu tarafından icra yoluyla evinden çıkarılmak istendiği iddia etti 90 yaşındaki kadının, oğlu tarafından icra yoluyla evinden çıkarılmak istendiği iddia etti
Tramvayda hayasızca harekette bulunan yaşlı adama gözaltı Tramvayda hayasızca harekette bulunan yaşlı adama gözaltı
Zelenskiy, Macron ile telefonda görüştü Zelenskiy, Macron ile telefonda görüştü
Siyasi ayıbın böylesi: CHP’den ayrılıp parti tabelasını çöpe attılar Siyasi ayıbın böylesi: CHP'den ayrılıp parti tabelasını çöpe attılar
İrfan Can Eğribayat’ın yeni takımı belli oldu İrfan Can Eğribayat'ın yeni takımı belli oldu
Direksiyon sınavında usta öğreticiyi taciz eden okul müdürü tutuklandı Direksiyon sınavında usta öğreticiyi taciz eden okul müdürü tutuklandı

12:26
İmam babanın en zor görevi Askerlik çağındaki oğlunun cenaze namazını kıldırdı
İmam babanın en zor görevi! Askerlik çağındaki oğlunun cenaze namazını kıldırdı
11:48
Araç muayenesinde 20 yıllık dönem sona eriyor Kart komisyonu bitiyor, yapay zeka geliyor
Araç muayenesinde 20 yıllık dönem sona eriyor! Kart komisyonu bitiyor, yapay zeka geliyor
11:47
Bir ilimizde gündem bu heykel CHP ve İYİ Parti olayı yargıya taşıdı
Bir ilimizde gündem bu heykel! CHP ve İYİ Parti olayı yargıya taşıdı
11:23
Burcu Köksal’dan gözaltına alınan Sinem Dedetaş’a gönderme
Burcu Köksal'dan gözaltına alınan Sinem Dedetaş'a gönderme
11:15
Soruşturmanın detayları netleşti İşte Erdal Beşikçioğlu’na yöneltilen 7 suçlama
Soruşturmanın detayları netleşti! İşte Erdal Beşikçioğlu'na yöneltilen 7 suçlama
10:43
MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı neden öldü Ünlü şefin ortağı konuştu
MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı neden öldü? Ünlü şefin ortağı konuştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2026 13:16:07. #7.12#
SON DAKİKA: QatarEnergy, ABD'den 33 LNG Kargosu Satın Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.