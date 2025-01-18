QCAR Mobilite Mardin'de 3. Şubesini Açtı - Son Dakika
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Ekonomi

QCAR Mobilite Mardin'de 3. Şubesini Açtı

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QCAR Mobilite, Mardin'in Artuklu ilçesinde yeni şubesini açarak Türkiye genelindeki şube sayısını 16'ya çıkardı.

18.01.2025 15:31
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QCAR Mobilite, Mardin'de yeni şube açtı

MARDİN - QCAR Mobilite, Mardin'in Artuklu ilçesinde yeni bir şube açılışı gerçekleştirdi.

QCAR Mobilite, Mardin'in Artuklu ilçesinde yeni bir şube açarak Türkiye genelindeki şube sayısını 16'ya yükseltti. Midyat ve Kızıltepe'den sonra, Artuklu'da yeni bir şube açan QCAR Mobilite Mardin'e katkıda bulunmaya devam ediyor. Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, açılışta yaptığı açıklamada "Türkiye genelinde 8 binden fazla sigorta acentesi var. Onun dışında bir çok network, eksperlerimizin, anlaşmalı servislerimiz, anlaşmalı sağlık kuruluşlarımız, avukat bürolarımız ve yetkili satıcımız var. Türkiye'yi baştan başa tüm ilçe ve beldelerimizi kapsayacak şekilde geniş bir network ve geniş bir ağın sahibiyiz. QCAR da bizim ekosistemimizin önemli şirketlerinden bir tanesi ve bugün 16'cı şubesini açıyoruz. Mardin'de aralık ayında iki şube birden açtık. Bugün de 3'ncü şubemizi açıyoruz. Önümüzdeki aylarda da 4'ncü şubeyi de havaalanında açacağız. Mardin çok önem ve değer verdiğimiz ülkemizin nadide şehirlerinden bir tanesidir. Mardin, Türkiye için çok önemli bir şehir. Hem de turizmin önemli bir lokasyonu. Hem Mardin'de hem de Türkiye'de yatırımlarımız devam edecek. Bu şubeyi de Şeyhmus Sezer kardeşimiz ile birlikte açıyoruz. Böyle bir ortamda bir ay içerisinde 3'ncü şubeyi açmak yerel ekonomi açısından da önemli. Biz ülkemize her zaman güveniyoruz. 2025 yılında hem enflasyon trendinde hem de faiz trendinde bir gerileme olacak. Ekonomimizde önemli bir iyileşme olacak. Yatırımların artacağını inanıyoruz. Biz yatırımlarımızı ara vermedik devam ettiriyoruz. Son 7 senede Türkiye'nin ilk 4 sigorta şirketinden bir tanesini ortaya koyduk. Büyük bir ekosistem gerçekleştirdik. Bunu da acentelerimizle paydaşlarımızla büyütmeye devam edeceğiz. Hem bu alanda hem de başka alanlarda yatırımlarımız devam edecek" şeklinde konuştu.

QCAR Mobilite olarak 2025'e iddialı bir giriş yaptıklarını söyleyen, QCAR Mobilite Genel Müdürü Barış Sezen, Mardin'de açılışını yaptıkları 3'ncü şubenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Sezen, "Mardin'de Midyat ve Kızıltepe'den sonra artık Artuklu'da da hizmet vermeye başlayacağız. Artuklu'da bulunduğumuz turizme destek için hizmet veriyor olacak" dedi.

QCAR Mobilite Mardin\'de 3. Şubesini Açtı
Kaynak: İHA

Türkiye, Artuklu, Ekonomi, Turizm, Mardin, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi QCAR Mobilite Mardin'de 3. Şubesini Açtı - Son Dakika

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