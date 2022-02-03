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QNB Finansbank'tan 2021'de 3,9 milyar TL net kar - Son Dakika

QNB Finansbank'tan 2021'de 3,9 milyar TL net kar

03.02.2022 10:42
QNB Finansbank'tan 2021'de 3,9 milyar TL net kar

QNB Finansbank'ın net karı, 2021'de önceki yıla göre yüzde 43 artarak 3 milyar 928 milyon TL olarak gerçekleşti.

QNB Finansbank'ın net karı, 2021'de önceki yıla göre yüzde 43 artarak 3 milyar 928 milyon TL olarak gerçekleşti.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, QNB Finansbank, salgın koşullarında geçen 2021 yılını reel sektörü destekleyen, dijital çözümlerle sektörde ilklere imza atan çalışmalar ve istikrarlı büyüme ile tamamladı.

QNB Finansbank'ın toplam aktifleri 31 Aralık 2021 itibarıyla 2020 sonuna göre yüzde 63 artarak 371 milyar 369 milyon TL'ye ulaşırken, net kredileri yüzde 45 büyümeyle 200 milyar 832 milyon TL'ye, müşteri mevduatı da yüzde 70 yükselişle 213 milyar 946 milyon TL'ye çıktı.

Banka'nın 2021 net karı ise önceki yıla göre yüzde 43 artarak 3 milyar 928 milyon TL oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen QNB Finansbank Genel Müdürü Ömür Tan, 2022'de de reel sektörü güçlendirmek ve sürdürülebilir bir dünya hedefine katkı sağlamak üzere çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti.

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Türk Lirası, Finansbank, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi QNB Finansbank'tan 2021'de 3,9 milyar TL net kar - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: QNB Finansbank'tan 2021'de 3,9 milyar TL net kar - Son Dakika
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