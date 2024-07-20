Quick Finans, 700 Milyon Liralık Tahvil İhracını Tamamladı - Son Dakika
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Ekonomi

Quick Finans, 700 Milyon Liralık Tahvil İhracını Tamamladı

Quick Finans, 700 milyon liralık tahvil ihracını tamamladı. Yurtiçi yatırımcılar için nominal değeri 700 milyon lira olan, 25 Temmuz 2025 vadeli ve 372 günlük, yüzde 57 basit faizli tahvil ihracı, 18 Temmuz tarihinde tamamlandı. Quick Finans, tahvil ihracı ile sağlayacağı kaynağı KOBİ ve esnafın finansman desteğine sunacak.

20.07.2024 12:29
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uick Finans, 700 milyon liralık tahvil ihracını tamamladı.

Quick Finans, 700 milyon liralık tahvil ihracını tamamladı. Yurtiçi yatırımcılar için nominal değeri 700 milyon lira olan, 25 Temmuz 2025 vadeli ve 372 günlük, yüzde 57 basit faizli tahvil ihracı, 18 Temmuz tarihinde tamamlandı. Quick Finans, tahvil ihracı ile sağlayacağı kaynağı KOBİ ve esnafın finansman desteğine sunacak.

Quick Finans Genel Müdürü Nihat Karadağ, 1 milyar 620 milyon liraya kadar borçlanma aracı ihracı için SPK'ya yaptıkları başvurunun 4 Temmuz tarihinde Kurul kararı ile onaylandığını söyledi. Türkiye'de ilk defa bir sigorta grubu tarafından kurulan finansman şirketi olduklarını, sigorta ve kredi ürünlerini bir arada sunduklarını belirten Karadağ, Quick Finans'ın sermaye artışları ve karlılıkla öz sermayesinin arttığını, tahvil ihracı ile de elde edilecek kaynağın ekonominin can damarı olan KOBİ ve esnafın finansman ihtiyacını karşılamakta kullanılacağını vurguladı.

Karadağ, "Finansman şirketlerinin en önemli özelliklerinden biri finansmanı tabana yayarak, geniş kesimlerin finansman kaynağına ulaşmasını sağlamaktır ki, bu kamunun da isteğidir. Biz de Quick Finans olarak, güçlü sermaye yapımızın yanında borçlanma aracı ihracı ile oluşturacağımız kaynak sayesinde gücümüz ve potansiyelimiz daha da yükseltecek" şeklinde konuştu.

Quick Finans'ın hedefleri hakkında da değerlendirmelerde bulunan Karadağ, yeni nesil finansman şirketi vizyonuyla otomotiv ve mobilite kredilerinin yanı sıra, ticari ve tarımsal tedarik zincirinden makine teçhizat ekipmanlarına, sağlık ve eğitime kadar geniş bir yelpazede yenilikçi finansman ürünleri sunduklarını ifade etti. Karadağ, tüm kredi ürünlerini Fatura Koruma Sigortası ve Bina Tamamlama Sigortası gibi sigorta ürünleri ve Poliçe Prim Kredisi ile de desteklediklerini vurguladı.

"KOBİ'lerimizin ihtiyacını karşılıyoruz"

Karadağ, şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye'de ilk defa sigorta acentelerinin kullanımına sunulan Poliçe Prim Kredisi; makroekonomik hedefler arasında yer alan finansal kapsayıcılık ve finansal araç çeşitliliğinin artırılması açısından önemli bir üründür ve ciddi de talep görmektedir. Diğer taraftan, kredi portföyünün tamamına yakın kısmı KOBİ'lere ve esnafımıza kullandırılan kredilerden oluşmaktadır. Bundan sonra da KOBİ'lerimizin ve esnafımızın tedarik, stok ve yatırımlarına yönelik ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceğiz." - ANKARA

Kaynak: İHA

Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Quick Finans, 700 Milyon Liralık Tahvil İhracını Tamamladı - Son Dakika

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