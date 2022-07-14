Quick Finans faaliyetlerine başlıyor

Quick Sigorta, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından faaliyet izni verilen Quick Finansman AŞ'nin Türkiye'de bir sigorta grubu tarafından kurulan ilk finansman şirketi olduğunu bildirdi.

Quick Sigorta'nın açıklamasında göre, "Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu" kapsamında, her türlü mal ve hizmet alımına kredi verecek yeni şirket, Quick Tower'da faaliyetlerini sürdürecek.

Şirkete, birçok finansman şirketinde önemli görevlerde bulunmuş, bankacılık ve finans sektörünün tecrübeli isimlerinden Nihat Karadağ liderlik edecek.

"Sektöre yeni bir anlayış ve gelişim kazandıracak"

Açıklamada konuya ilişkin görüşleri yer alan Maher Holding Üst Yöneticisi (CEO) Levent Uluçeçen, holding bünyesindeki Quick Sigorta ve Corpus Sigorta'nın 4 bini aşkın yaygın acente ağıyla önemli bir başarıya ulaştığını bildirdi.

Uluçeçen, "Finansal sigortalar alanındaki öncü ve lider konumumuzu, finansman sektöründeki girişimlerimizle sürdürmeyi, çeşitlendirmeyi ve grup şirketleri ile sinerji oluşturmayı amaçlıyoruz." ifadesini kulandı.

Levent Uluçeçen, Ouick Finans'ın, finansman şirketleri sektörünün finansman konusundaki öncü misyonunu, sigorta ve finansal sigorta ürünleri ile birlikte geliştirerek sektöre yeni bir anlayış ve gelişim alanı kazandıracağını anlattı.

"Güçlü temeller üzerine kuruluyor"

Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar da Ouick Finans'ın güçlü temeller üzerine kurulacağını ve sektöre yepyeni yaratıcı ürünler sunacağını bildirdi.

Ouick Finans'ın, Quick Sigorta ve Corpus Sigorta'nın finans alanındaki tecrübeleri ve yaygın acente ağıyla sektöre bir adım önde giriş yapacağını aktaran Yaşar, sahip olacağı avantajlar sayesinde yeni şirketin Türkiye'deki sigortacılığın gelişmesine de katkı sunacağını vurguladı.

"Akıllı, pratik ve anında kredi çözümleri sunacağız"

Ouick Finans Genel Müdürü Nihat Karadağ ise sigortacılık ve finansal sigortalar vizyonunda geliştirilecek finansal ürün ve tekniklerle, sektörde yenilikçi bir anlayışla yer alacaklarını anlattı.

İş modelini farklılaşma ve odaklanma stratejileri üzerine kuran Ouick Finans'ın konuttan otomotive, tedarikçi ve stok finansmanından tarımsal üretim tedarik zinciri finansmanına kadar geniş bir yelpazede yer almayı hedeflediğini aktaran Karadağ, akıllı, pratik ve anında kredi çözümleriyle müşterilerin ihtiyaçlarının karşılanmasında kolaylık sağlayacaklarını ve tüm paydaşlar için değer yaratacaklarını bildirdi.

Karadağ, tüm finansal ürünlerini, grubun QPay e-cüzdan hizmetleriyle destekleyerek hızlı ve pratik şekilde müşterilere sunacaklarını kaydederek, şu açıklamalarda bulundu:

"Quick Sigorta iş birliğinde gerçekleştirilecek bina tamamlama sigortalı kentsel dönüşüm ve ön ödemeli inşaat projeleri kapsamında konut sahibi olacakları tam koruma altına alan güvenli konut finansmanı çözümlerimizle yer alacağız.

Diğer taraftan tarım ekonomisi bilgi sistemi ve finansal teknoloji girişimi olan Agrio firmasının üretim ve tedarik zinciri finansmanı altyapısını kullanarak gıda güvenliğini ve sürdürülebilir tarım politikalarını destekleyecek özel finansman paketleri geliştireceğiz. Sektör tecrübesi yüksek uzman çalışma arkadaşlarımız ve yeni nesil teknolojik altyapımızla sektörümüze de değer katacağımıza inanıyoruz."