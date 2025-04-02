Quick Finans Kredi Başvurularını Hızlandırdı

Quick Finans, anlaşmalı satıcılarının kredi başvuru deneyimini hızlandırıp sadeleştirerek, operasyonel yükü önemli ölçüde azaltan yeni ekranlarını ve finansman altyapısını devreye aldı.

Quick Finans, 1993 yılından beri finans sektöründe önemli başarılara imza atan ve bu alanda sektör liderliğini elinde bulunduran SET Yazılım'ın finansman şirketleri özelinde yaygın kullanılan uçtan uca CFS isimli çözümü ve Maher Holding'in hızlı gelişimine katkıları ile adından söz ettiren Valde Bilişim'in ürünleri ile bu dönüşümü gerçekleştirdi. Yenilenen QFİN kredi başvuru ekranlarının hizmete sunulmasıyla firma, sadeleştirilerek kolay ve hızlı şekilde kredi başvuru imkanı sunacak yeni sistemde anlaşmalı satıcılarının zamandan tasarruf ederek, müşterilerin işlemlerini hızla sonuçlandırmasını hedefliyor.

6 ay gibi kısa bir sürede tamamlanan proje hakkında konuşan Quick Finans Genel Müdürü Nihat Karadağ, "Ekonomi yönetimi ve düzenleyici kurumlarca hedeflenen 'finansal kapsayıcılık' ve 'finansal araç çeşitliliği' ilkelerine katkıda bulunacak girişimlerini sürdüren Quick Finans, kuruluş ve gelişim dönemini hızla tamamlayarak, olgunlaşma dönemine ulaşması ile birlikte Maher Holding içerisindeki stratejik bir konumunu daha da geliştirmektedir. Yatırımcı karakteri, vizyoner ve öncü girişimleri ile kuruluşundan itibaren kısa sürede gerçekleştirdiği parlak başarılarla sigorta sektörünün üst sıralarına tırmanan Maher Holding, aynı zamanda bir sigorta grubu içerisinde ilk defa 'Quick Finansal Ekosistemi'ni geliştirmiş ve Quick Finans da bu güçlü yapı içerisinde finans dinamosu olarak yerini almıştır. Ortaya çıkan ekosistemin yüksek gücünü kullanarak, kuruluş vizyonumuz doğrultusundaki dijital hedeflerimizin alt yapısını oluşturacak, müşteri ve satıcı deneyimini ileriye taşıyacak, geniş yelpazedeki kredi kullandırımı ve farklılaştırılmış yetkinliklerle sahadaki güçlerimizi bir adım daha öne çıkaracak, tüm müşteri ve paydaşlarımıza modern ve esnek bir mimaride tasarlanmış finansal çözüm platformunu geliştirmek amacıyla başlatılan projemiz, çevik yönetim metodolojisi ile yürütülerek, satıcı portalı uygulaması Valde ile birlikte yenilenmiş operasyon backoffice ekranları ve muhasebe&finans ERP uygulamaları, Set Yazılım çözümleri ile geliştirilmiştir" dedi.

Karadağ, "Set Yazılım ve Valde Bilişim'in üstün deneyimleri, donanımlı ve yetkin ekipleri ile Quick Finans'ın sektörün ilk kuruluşu ve gelişiminde yer almış, ürün, saha ve operasyon süreçlerinde olağanüstü tecrübelere sahip ekiplerine, gerçekleştirdikleri gece gündüz demeden omuz omuza yüksek azim ve enerji, örnek iş birliği ve koordinasyonları ile çok kısa sürede sonuçlandırarak, sektörde yeni bir dönem başlatacak olan proje için en derin teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

SET Yazılım Genel Müdürü Ahmet Akşit ise şöyle konuştu:

"Birlikte çalışma vizyonuna sahip, ekip çalışmasının önemini idrak etmiş karşılıklı ekiplerimizi bu büyüklükteki bir projeyi rekor denilebilecek kadar kısa bir süre içerisinde tamamlamış olmalarından dolayı kutluyorum. Sektörümüze yepyeni bir açılım getireceğimizden de eminim. Bilgi birikimi yüksek çalışanlarımıza, çözümümüzün yüksek yetkinliklerine ve proje yönetim yaklaşımları üst düzeyde olan tüm paydaşlarımıza borçlu olduğumuz başarımızı tüm sektörle paylaşmaktan ötürü onurluyuz." - ANKARA