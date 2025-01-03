Quick Finans'tan 220 Milyon Lira Tahvil İhracı - Son Dakika
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Ekonomi

Quick Finans'tan 220 Milyon Lira Tahvil İhracı

Quick Finans, 220 milyon lira nominal değerli tahvil ihracını tamamlayarak 2024 hedeflerini artırdı.

03.01.2025 18:16
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Quick Finans, yurt içindeki nitelikli yatırımcılara yönelik 220 milyon lira nominal değerli 3 Temmuz 2026 vadeli 550 günlük, yıllık yüzde 49 basit faizli tek kupon ödemeli tahvil ihracını tamamladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Quick Finans'ın Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) 4 Temmuz 2024 tarihli kararıyla onaylanan 1,62 milyar lira borçlanma aracı ihraç yetkisi kapsamında düzenlediği dördüncü tertip tahvil ihracı gerçekleşti.

Daha önce temmuzda 700 milyon lira, ağustosta 400 milyon lira ve kasım ayında 300 milyon lira olmak üzere toplamda üç tahvil ihracı gerçekleştiren şirket, 220 milyon lira tutarındaki dördüncü tertip ihracını da tamamladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Quick Finans Genel Müdürü Nihat Karadağ, 2024'te bu ihraçla birlikte beş tertip tahvil ihracına ulaşarak, toplam 2 milyar 200 milyon lira ihraç gerçekleştirmek suretiyle hem bireylerin ve hem de KOBİ'lerle esnafın finansmana erişimine katkıda bulunmayı hedeflediklerini belirtti.

Karadağ, şu ifadeleri kullandı:

"Aynı zamanda, Maher Holding'in de desteğiyle Türkiye'nin makro ekonomik hedefleri ve ülkelerin gelişmişlik seviyelerinin ölçülmesinde önemli bir kriter olan ve ekonomi yönetimince desteklenen 'Finansal Kapsayıcılık' ve 'Finansal Çeşitlilik' sağlama ilkeleri kapsamında ve banka dışı finans kurumlarının ekonomi içerisindeki payını yükseltilmesi hedefiyle sürdürdüğümüz faaliyetlerimizi, bir sigorta grubu tarafından kurulmuş ilk finansman şirketi vizyonunda ve kredi ve sigorta ürünlerinin bütünleşik, yenilikçi ve yaratıcı finansman çözümleri formatındaki geniş yelpazedeki finansal ürünler geliştirme misyonumuzla kredilendirme hizmetleri sunmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA

Nihat Karadağ, Karadağ, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Quick Finans'tan 220 Milyon Lira Tahvil İhracı - Son Dakika

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