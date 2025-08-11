Quick Sigorta 13. Artvin Motofest Tam Gaz Gerçekleşti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Quick Sigorta 13. Artvin Motofest Tam Gaz Gerçekleşti

11.08.2025 16:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Artvin’de düzenlenen Motofest, motosiklet korteji ve konserlerle coşkulu bir şekilde kutlandı.

Quick Sigorta 13. Artvin Motofest, Kafkasör Yaylası'nda gerçekleştirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, festival 100'den fazla motosikletlinin Türk bayraklarıyla yaptığı kortej geçişiyle başladı.

İlk günün akşamında festival alanına kurulan QKaravan ve QTruck TIR'ının sahnesinde canlı müzik performansları yapıldı.

Etkinliğin ikinci gününde motosiklet denge yarışı ve Artvin Enduro Yarış Etabı düzenlendi. Akşam bölümünde ise Rocka Turca konseri ve DJ Aytaç Aslan'ın performansıyla yaklaşık 500 katılımcı müzik dinledi. Festivalin son gününde Artvin Offroad Oyunları düzenlendi.

Quick Sigorta 13. Artvin Motofest'i Artvin Vali Yardımcısı Dilara Şenoğlu ve Artvin Belediye Başkanı Bilgehan Erdem de takip etti.

Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar ve Quick Sigorta, Quick Finans ve QCAR Mobilite'nin yönetim ekibi, hem festivali takip etti hem de acente ziyaretleri gerçekleştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yaşar, Artvin Motofest'e uzun süredir destek verdiklerini belirtti.

Yaşar, "Bu sene QTruck'ı da getirerek ne kadar isabetli bir iş yaptığımızı görmüş olduk. Coşku dolu bir katılım var. Sadece Artvin'den değil Türkiye'nin her yerinden katılım oldu. Quick Sigorta kurulduğu günden itibaren motosikletçilerle hep yan yana oldu. Bundan sonra da bu birlikteliğimizi sürdürmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Etkinlikler, Motosiklet, Sigorta, Ekonomi, Artvin, Müzik, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Quick Sigorta 13. Artvin Motofest Tam Gaz Gerçekleşti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ameliyat öncesi, Ferdi Tayfur çalınmasını istedi Ameliyat öncesi, Ferdi Tayfur çalınmasını istedi
Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü
Gurbetçiler dönüş yoluna geçti, araç kuyruğunun sonu görünmedi Gurbetçiler dönüş yoluna geçti, araç kuyruğunun sonu görünmedi
Taraftar tepki gösterdi, Fenerbahçe transferi iptal etti Taraftar tepki gösterdi, Fenerbahçe transferi iptal etti
İsrail Ordusu Lübnan’ın güneyine saldırdı İsrail Ordusu Lübnan'ın güneyine saldırdı
Evlilik hazırlığı yapan nişanlı çifti feci kaza ayırdı Evlilik hazırlığı yapan nişanlı çifti feci kaza ayırdı
Sosyal Medya Fenomeni Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybetti Sosyal Medya Fenomeni Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybetti
Liverpool kupayı penaltılarda kaybetti Şampiyon Crystal Palace Liverpool kupayı penaltılarda kaybetti! Şampiyon Crystal Palace
Şanlıurfa’da akrabalar arasında silahlı kavga İki ölü Şanlıurfa'da akrabalar arasında silahlı kavga! İki ölü
İngiltere’de büyük sürpriz Liverpool’u yenerek şampiyon oldular İngiltere'de büyük sürpriz! Liverpool'u yenerek şampiyon oldular
Osayi Samuel ilk maçında olay yarattı Herkes onu konuşuyor Osayi Samuel ilk maçında olay yarattı! Herkes onu konuşuyor

15:30
TMSF, Ekotürk’e el koydu
TMSF, Ekotürk'e el koydu
15:20
Aselsan’a iş görüşmesine giden genç mühendisin acı sonu
Aselsan'a iş görüşmesine giden genç mühendisin acı sonu
15:02
Bahçeli’den dikkat çeken CHP’li başkanlar mesajı: Türkiye davalardan kurtulmalı
Bahçeli'den dikkat çeken CHP'li başkanlar mesajı: Türkiye davalardan kurtulmalı
14:27
Çanakkale’de orman yangını Alevler hızla ilerliyor, tahliyeler başladı
Çanakkale'de orman yangını! Alevler hızla ilerliyor, tahliyeler başladı
14:03
Sındırgıda’daki depremde yıkılan binayla ilgili jet soruşturma 2 kişi gözaltında
Sındırgıda'daki depremde yıkılan binayla ilgili jet soruşturma! 2 kişi gözaltında
22:39
6.1’lik depremin vurduğu Balıkesir’den gelen görüntüler iç açıcı değil: Allah’ım her yer yıkıldı
6.1'lik depremin vurduğu Balıkesir'den gelen görüntüler iç açıcı değil: Allah'ım her yer yıkıldı!
22:24
Bakan Mehmet Şimşek’in acı günü Taziye mesajları üst üste geldi
Bakan Mehmet Şimşek'in acı günü! Taziye mesajları üst üste geldi
21:50
Depremde binalar yıkıldı Enkaz altında kalan vatandaş böyle çıkarıldı
Depremde binalar yıkıldı! Enkaz altında kalan vatandaş böyle çıkarıldı
21:38
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Balıkesir’deki 6.1’lik depremi nokta atışı bilmiş
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Balıkesir'deki 6.1'lik depremi nokta atışı bilmiş
21:32
Çarpıcı iddia: Mertens geri dönüyor
Çarpıcı iddia: Mertens geri dönüyor
21:13
Büyük panik Deprem anının görüntüleri ortaya çıktı
Büyük panik! Deprem anının görüntüleri ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2025 16:28:34. #7.11#
SON DAKİKA: Quick Sigorta 13. Artvin Motofest Tam Gaz Gerçekleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.