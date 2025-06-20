Quick Sigorta Altın Ödül Aldı

Quick Sigorta, Brandverse Awards 2025'in "SocialBrands Veri Analitiği" alanındaki sigortacılık kategorisinde altın ödüle layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, SocialBrands Sosyal Medya Marka Endeksi kapsamında bu yıl 50 bini aşkın sosyal medya marka hesabı, 1 Nisan 2024-1 Nisan 2025 arasındaki performans verilerine göre değerlendirildi.

Deloitte Türkiye tarafından gerçekleştirilen değerlendirmede, takipçi sayısı, büyüme oranı, paylaşım sıklığı ve etkileşim oranları gibi çeşitli metrikler dikkate alındı. Daha önce 2023'te bronz, 2024'te gümüş ödül alan Quick Sigorta, bu yıl dijital iletişim stratejileriyle altın ödül kazandı.

Açıklamada törendeki konuşmasına yer verilen Quick Sigorta Bütünleşik Pazarlama Direktörü Funda Çakar Deniz, dijital doğan şirket olmanın getirdiği vizyonla, kuruldukları ilk günden bu yana dijital çalışmaları, pazarlama ve iş stratejilerinin merkezine koyduklarını belirtti.

Yaklaşımlarını, acentelerden son kullanıcıya uzanan temas noktalarında bütüncül şekilde hayata geçirdiklerini aktaran Deniz, ödülün, yalnızca iletişim stratejilerinin doğruluğunu teyit etmekle kalmayıp aynı zamanda pazarlama vizyonlarının entegre, yenilikçi ve ileri görüşlü olduğunu da gözler önüne serdiğini kaydetti.

Deniz, "Tüm bu başarıların arkasında ise, kurum kültürümüzün temelini oluşturan liderlik anlayışı, ilham veren bir vizyon ve ortak akılla şekillenen stratejik yönetişim bulunuyor. Bu doğrultuda attığımız her adımda, sadece sektöre değil, iş yapış biçimlerine de değer katmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.