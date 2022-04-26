Quick Sigorta'ya Motobike İstanbul 2022'den ödül - Son Dakika
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Quick Sigorta'ya Motobike İstanbul 2022'den ödül

26.04.2022 13:04
Quick Sigorta'ya Motobike İstanbul 2022'den ödül

Motobike İstanbul 2022'nin açılış gününde Messe Frankfurt İstanbul tarafından fuara verdiği katkılardan ötürü ödül plaketine layık görülen Quick Sigorta, Türkiye Motosiklet Platformu'nun "Motosiklet Sigortası Sektöründeki Başarı ve Çözümler" kapsamındaki ödülün de sahibi oldu.

Motobike İstanbul 2022'nin açılış gününde Messe Frankfurt İstanbul tarafından fuara verdiği katkılardan ötürü ödül plaketine layık görülen Quick Sigorta, Türkiye Motosiklet Platformu'nun "Motosiklet Sigortası Sektöründeki Başarı ve Çözümler" kapsamındaki ödülün de sahibi oldu.

Quick Sigorta'dan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, bu ödüle layık görüldükleri için çok gururlu olduklarını belirterek, "Bir süre fuara ara verilmişti, bu yıl yapılacağını duyduğumuzda hemen yerimizi almak istedik. Çünkü bu bizim için motosikletçilerle beraber olma ve onları anlayabilme fırsatı. Maher Holding şirketimiz Corpus Sigorta da motosiklet alanında destek veriyor. Umarım çok daha fazla etkinlikle buluşuruz." ifadelerini kullandı.

Quick Sigorta Genel Müdürü Eyüp Özsoy da Motobike İstanbul 2022'de de Quick Sigorta olarak yer almaktan mutluluk duyduklarını vurgulayarak, "İnsanların yine bir arada olması ve böyle güzel bir etkinliği paylaşması çok güzel. Quick Sigorta standımızda çok sayıda misafiri ağırladık. Bu da bize ne kadar sevildiğimizi tekrar gösterdi. Tüm ekip olarak fuarda yer aldık ve kardeş şirketimiz Corpus Sigorta da ekibimize destek oluyor. Bizi yalnız bırakmayan herkese tekrar teşekkür etmek isterim." açıklamasında bulundu.

Türkiye'nin zorlu parkurlarını dolaşan ve bunu bir seyahat serüveni haline getiren iki gezgin ve motor aşığı "2Teker 2Yürek", Özgür-Dilek Candar çifti de Quick Sigorta standında motosiklet tutkunlarıyla buluştu.

Motosiklet kulüplerinin ve motosiklet camiasının önde gelen isimleri ile keyifli röportajlar yapan çift, bu eğlenceli anları Quick Routes sosyal medya hesaplarından yayınlandı.

Motobike İstanbul 2022'nin sunucusu Yiğit Top'un motosikleti İsmet, her sene olduğu gibi bu sene de Quick Sigorta tarafından güvence altına alındı. Yiğit Top kasko poliçesini, Maher Yatırım Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar'ın elinden aldı.

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Motosiklet, İstanbul, Türkiye, Sigorta, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Quick Sigorta'ya Motobike İstanbul 2022'den ödül - Son Dakika


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