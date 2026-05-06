Radisson Grubu Sıfır Atık Raporunu Açıkladı

Radisson Otel Grubu, 2025 yılı Sorumlu İşletme Raporu'nun sonuçlarını paylaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, rapor, grubun sıfır atık dönüşümünün otelleri ile operasyonları genelinde ilerlemesini, insana ve topluma odaklanan çalışmalarını içeriyor.

Değişen misafir beklentileri, iklim riskleri ve mevzuat gereklilikleri doğrultusunda sürdürülebilirliği temel stratejilerinden biri olarak belirleyen grup, 2050 yılına kadar sıfır atık hedefine ulaşmayı planlıyor. Düşük karbonlu konaklama sektörüne geçişe katkı sağlayan grup, otellerinin uzun vadeli rekabet gücünü artırmaya odaklanıyor.

Stratejinin enerji verimliliği, elektrifikasyon, yenilenebilir enerji ve sorumlu kaynak kullanımına odaklanan 5 yıllık bir planla işletme genelinde nasıl uygulandığının detaylandırıldığı raporda, mevcut ve yeni tesislerde emisyonları azaltmak için ilk "Doğrulanmış Sıfır Atık" otellerinin hizmete sunulduğu belirtildi.

Rapor, grubun "İnsan, Toplum ve Gezegen Odaklı" temel stratejilerindeki performansına dair veriler de sunuyor. 75 bini aşkın çalışandan oluşan küresel ekip, 100'den fazla ülkede yetenek gelişimi, refah ve kapsayıcı kariyer büyümesine yatırıma odaklanan Radisson Otel Grubu'nda başarının merkezinde yer alıyor.

Raporda öne çıkan sonuçlara göre, yetenek gelişimi ve kapsayıcı kariyere odaklanan Radisson İnsan Vakfı, küresel çapta 250'den fazla çalışana destek sağladı. Çalışan bağlılık puanı yüzde 84 olarak kaydedilirken, kadın liderlerin oranı yüzde 31'e çıktı, 206 otel ise Safehotels tarafından sertifikalandırıldı. Radisson Academy üzerinden 8,5 milyondan fazla eğitim saati sunulurken, açık pozisyonların yüzde 40'ı şirket içinden dolduruldu.

34 binden fazla kişinin temiz su ve hijyene erişimi sağlandı

Toplum odaklı yaklaşım kapsamında "Just a Drop" işbirliğiyle 34 binden fazla kişinin temiz su ve hijyene erişimine yardımcı olan grup, 2025'te küresel çapta 890 bin avro tutarında nakdi ve ayni bağış gerçekleştirirken, otel ve kurumsal ekipleriyle toplam 79 bin saat gönüllü çalışma yaptı. Ayrıca, küresel tedarikçilerin yüzde 76'sının değerlendirilmesiyle EcoVadis Gümüş Madalyası alındı.

Radisson Otel Grubu, gezegen odaklı yaklaşımı çerçevesinde ise 2019'a kıyasla metrekare başına emisyon yoğunluğunda yüzde 23 azalma kaydetti. Portföy yüzde 20 büyürken, toplam Kapsam 1 ve 2 emisyonlarında yüzde 6 düşüş sağlandı. Yenilenebilir enerji tedarikini genişletme hedefiyle 78 otel, yüzde 100 yenilenebilir elektrikle çalışır hale getirildi.

Manchester ve Oslo şehir merkezlerinde Doğrulanmış Sıfır Atık otellerini açan grup, mevcut ve yeni otellerin karbon emisyonlarını azaltmayı hedefliyor.

Söz konusu rapor, çevresel, sosyal ve yönetişimsel etkileri, riskleri ve fırsatları belirleyen "çifte önemlilik" yaklaşımına dayanırken, Avrupa Birliği'nin KOBİ'ler için Gönüllü Sürdürülebilirlik Raporlama Standardı (VSME) çerçevesiyle de uyumlu bir yapı sergiliyor.