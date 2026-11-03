Raiffeisen Bank, Garanti BBVA'nın Hollanda ve Romanya iştiraklerini devraldı

Garanti BBVA, şirketin Hollanda'da mukim bağlı ortaklıkları Garanti Holding B.V. ve G Netherlands B.V. ile Romanya'da kurulu Garanti Bank S.A. ve Motoractive IFN S.A. iştiraklerinin Raiffeisen Bank S.A'ya satış işlemlerinin tamamlandığını bildirdi.

Garanti BBVA tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, şunlar ifade edildi:

"10 Mart 2026 ve 28 Mart 2026 tarihli açıklamalarımız ve Banka'mız yönetim kurulunun 23 Mart 2026 tarihli kararı doğrultusunda, Hollanda'da mukim bağlı ortaklıklarımız Garanti Holding B.V. ve G Netherlands B.V'nin, Romanya'da kurulu Garanti Bank S.A. ve Motoractive IFN S.A. şirketlerinin sermayesinin yüzde 100'ünü temsil eden paylarının, Raiffeisen Bank S.A'ya satılmasına ilişkin olarak bir hisse alım sözleşmesi imzaladığı duyurulmuştu. İlgili düzenleyici otoritelerden gerekli izinlerin alınması sonucu satış işlemi tamamlanmıştır."