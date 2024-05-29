Raiffeisenbank, Rusya'dan dolar cinsinden para transferi işlemlerini sonlandırıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Raiffeisenbank, Rusya'dan dolar cinsinden para transferi işlemlerini sonlandırıyor

Raiffeisenbank, Rusya\'dan dolar cinsinden para transferi işlemlerini sonlandırıyor

Avusturya merkezli Raiffeisenbank, Rusya'dan dolar cinsinden para transferi işlemlerini sonlandıracağını açıkladı. Banka, dolar cinsinden para transferi yapan muhabir bankaların gereksinimlerini değiştirdiğini belirtti. Bu nedenle 10 Haziran'dan itibaren Rusya'dan dolar cinsinden para transferi işlemleri sona erecek. Ancak, Rusya'ya ve diğer para birimlerine yapılan transferlerde herhangi bir kısıtlama olmayacak.

29.05.2024 13:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avusturya merkezli Raiffeisenbank, Rusya'dan dolar cinsinden para transferi işlemlerini sonlandıracağını bildirdi.

Raiffeisenbank'ın Rusya'daki merkezinden yapılan yazılı açıklamada, dolar cinsinden para transferi yapan muhabir bankaların gereksinimlerini değiştirdikleri belirtildi.

Söz konusu değişikliklere Raiffeisenbank'ın müdahale edemediğine işaret edilen açıklamada, bu nedenle 10 Haziran'dan itibaren Rusya'dan dolar cinsinden para transferi işlemlerinin sonlandırılacağı kaydedildi.

Açıklamada, Rusya'ya ve diğer para birimlerinden yapılan transferlere dair herhangi bir kısıtlama getirilmeyeceği bilgisine de yer verildi.

Uluslararası basında yer alan haberlerde ise Batılı ülkelerin, Rusya'da faaliyet gösteren en büyük Avrupa bankalarından olan Raiffeisenbank'a, bu ülkedeki faaliyetlerini kısıtlamasına yönelik baskı yaptığı öne sürülmüştü.

Kaynak: AA

Kısıtlama, Avusturya, Banka, Rusya, Uluslararası İlişkiler, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Raiffeisenbank, Rusya'dan dolar cinsinden para transferi işlemlerini sonlandırıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:31 Anne ve babasını vurup kafasına sıkan gencin dayısı: Uyuşturucu parası istemiş, vermeyince olayı gerçekleştirmiş Anne ve babasını vurup kafasına sıkan gencin dayısı: Uyuşturucu parası istemiş, vermeyince olayı gerçekleştirmiş
13:10 Erdoğan: Sahipsiz köpeklerin sahiplendirilmesini amaçlıyoruz, bunu başarabilirsek sonraki adıma gerek kalmayacak Erdoğan: Sahipsiz köpeklerin sahiplendirilmesini amaçlıyoruz, bunu başarabilirsek sonraki adıma gerek kalmayacak
12:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan başı kopan bebek üzerinden İsrail’e yaylım ateşi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başı kopan bebek üzerinden İsrail'e yaylım ateşi
11:49 AK Parti’yi karıştıran ikramiye iddiası “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önüne götürmeye yüzüm yok“ AK Parti'yi karıştıran ikramiye iddiası! "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önüne götürmeye yüzüm yok"
10:35 Gülüç Belediye Başkanı cinsel saldırı suçundan hapis cezasına çarptırıldı Gülüç Belediye Başkanı cinsel saldırı suçundan hapis cezasına çarptırıldı
13:51 Patronlar döviz kuruna isyan etti: Biz de mi fabrikaları kapatıp gidelim Patronlar döviz kuruna isyan etti: Biz de mi fabrikaları kapatıp gidelim?
13:11 Beşiktaş mı Fener mi Jose Mourinho tercihini yaptı Beşiktaş mı Fener mi? Jose Mourinho tercihini yaptı
12:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na çağrı: Çıkıp her şeyi açık açık itiraf etsin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na çağrı: Çıkıp her şeyi açık açık itiraf etsin
12:16 Başıboş köpeklerle ilgili taslak çalışması Meclis’te Başıboş köpeklerle ilgili taslak çalışması Meclis'te
11:50 Okan Buruk hepsinin biletini kesti Galatasaray’da takımın yarısı gidici Okan Buruk hepsinin biletini kesti! Galatasaray'da takımın yarısı gidici
11:46 Bakan Mehmet Şimşek: Dezenflasyonun eşiğindeyiz, enflasyonda geçiş dönemi sona eriyor Bakan Mehmet Şimşek: Dezenflasyonun eşiğindeyiz, enflasyonda geçiş dönemi sona eriyor
11:37 Deniz Akkaya’dan ağızları açık bırakan sözler: Teyzem, kızımı iki kez boğmaya çalıştı Deniz Akkaya'dan ağızları açık bırakan sözler: Teyzem, kızımı iki kez boğmaya çalıştı
11:22 Bahar nezlesi şikayetiyle gittiği hastanede can verdi 7 yaşındaki Yüsra’nın ölümünde ihmal iddiası Bahar nezlesi şikayetiyle gittiği hastanede can verdi! 7 yaşındaki Yüsra'nın ölümünde ihmal iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2024 14:26:31. #1.12#
SON DAKİKA: Raiffeisenbank, Rusya'dan dolar cinsinden para transferi işlemlerini sonlandırıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement