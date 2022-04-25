Rally Bodrum esnafın yüzünü güldürdü - Son Dakika

Shell Helix 2022 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın ilk yarışı Rally Bodrum, Karya Otomobil Spor Kulübü tarafından 15-17 Nisan tarihlerinde, Bodrum Belediyesi, BODER (Bodrum Otelciler Derneği) katkıları ve Çözüm Ortağı Ajans, Oasis Bodrum, Salt Hayat, TAV Airports, Azka Otel, Hillstone Bodrum, Very Chic sponsorluğunda gerçekleşti.

Geçen yıl spor etkinliği dalında Ace of Mice jüri özel ödülünü alan Rally Bodrum, 27 yıl sonra geri döndüğü Bodrum'da yerel değerleri öne çıkartarak fark oluşturmuştu. Bu yıl yine Bodrum'un öne çıkan değerleri Rally Bodrum'un imzası oldu. Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği'nde toplu fotoğraf çekimi ile başlayan organizasyon, Bodrum'un simgesi tirhandil ve gulet teknelerin eşlik ettiği Bodrum Meydanı'ndaki start seremonisi ile başladı.

Süngerlerle hazırlanan el yapımı ödüller

Rallinin kazananları için 'Son Süngerci Aksona Mehmet' tarafından çıkartılan süngerler, ahşap kaideler üzerine oturtulduğu çok özel kupalar hazırlandı. Bodrum'un en büyük değerlerinden olan sünger avcılığı ve Aksona Mehmet "Derin maviliklerin isimsiz kahramanları, tüm zamanların sünger avcıları anısına. Bodrum'un maviliklerinden selam olsun, güzel ülkemin ve yeryüzünün sevgi dolu yüreklerine" sloganı ile yeniden hatırlandı. Ayrıca ilk 3 dereceyi paylaşan sporcular, zaferlerini Bodrum mandalinasından özel olarak tasarlanan çelenkler ile kutladılar.

Çiftçi özel ödülüne Ara Collection imzası

Otomobil sporlarının duayen isimlerinden değerli iş insanı Satvet Çiftçi adına verilen özel ödül ise, Bodrum'un imza markalarından olan Ara Kuyumculuk tarafından Swarovski taşlarla tasarlanan balık figürlerinden hazırlandı. Goldie Hawn, Katy Perry, Ellen de Generes, Oprah Winfrey, Kylie Janner gibi ünlülerin tercihi olan, Bodrum'dan doğan ve değerli tasarımcı Ali Rıza Akdolu tarafından tek tek oluşturulan Ara Collection'ın eserleri ile Satvet Çiftçi adına hazırlanan bu özel ödülün kazananı ise "En Başarılı Genç Pilot" unvanı ile Red Bull sporcusu Ali Türkkan oldu.

Otomobil sporlarından spor turizmine katkı

Turizm haftası ile aynı tarihte düzenlenen Rally Bodrum nedeniyle, takımlar, ferdi sporcular, görevliler ve otomobil sporları sevdalıları 4 gün boyunca Bodrum sokaklarını doldurdu. Otomobil sporları spor turizminin incisi olduğunu bir kez daha gösterdi ve etkinliğin gerçekleştiği hafta, Bodrum yaklaşık 3 bin kişiyi misafir etti.

Yeşil ve mavinin buluştuğu eşsiz Bodrum manzaralarını içeren orman yollarında geçen zorlu rallide Orhan Avcıoğlu-Burçin Korkmaz ekibi ilk sırayı elde ederken, Cem Alakoç-Emir Şahin ekibi ikinci ve Ali Türkkan-Burak Erdener de üçüncü sırada yer aldı. - MUĞLA