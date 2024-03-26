Ramazan Ayı nedeniyle Balıkesir'de balık satışlarında durgunluk yaşanıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Ramazan Ayı nedeniyle Balıkesir'de balık satışlarında durgunluk yaşanıyor

Ramazan Ayı nedeniyle Balıkesir\'de balık satışlarında durgunluk yaşanıyor

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Su Ürünleri Hali'nde Ramazan Ayı nedeniyle satışlarda durgunluk yaşanıyor. Balık tezgahlarındaki fiyatlar ise geçtiğimiz haftalara göre daha makul seyrediyor.

26.03.2024 10:11  Güncelleme: 10:20
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Su Ürünleri Hali'nde Ramazan Ayı nedeniyle satışlarda durgunluk yaşanıyor. Balık tezgahlarındaki fiyatlar ise geçtiğimiz haftalara göre daha makul seyrediyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Su Ürünleri Hali'nde bu hafta satışlarda bir durgunluk yaşanıyor. Bu durumu vatandaşların Ramazan Ayı'nda balık yemeyi tercih etmediklerine bağlayan Balıkçı Barış Deniz, balık tezgahlarındaki fiyatların ise geçtiğimiz haftalara nazaran daha makul olduğunu belirtti. Barış Deniz, Su Ürünleri Hali'ndeki balık fiyatlarına ilişkin bilgiler verdi. Barış Deniz, "Hamsi bu hafta 150 liraya kadar düştü. Geçtiğimiz hafta 250 liraya kadar çıkmıştı. Sardalya 70 lira, istavritin kilosu ise 70-100 lira arasında değişiyor. Şu an gümüş balığının tam zamanı, havyarlıdır. Gümüşün de kilosu 150 lira civarında gidiyor. Hava birkaç günden bir sert. O yüzden fiyatlar biraz yüksek diyebiliriz. Önümüzdeki günlerde havanın daha güzel olmasını ön görüyoruz. Fiyatlar da biraz daha aşağı inecektir," dedi.

Ramazan Ayı nedeniyle vatandaşların balık tüketmeyi tercih etmediklerini ifade eden Barış Deniz, "Ramazan Ayı dolayısıyla işlerimiz yarı yarıya düştü. İnsanlar balık yemeyi tercih etmiyor ancak Ramazan Ayı'ndan sonra av yasağı başlayacak ve fiyatlar yükselecek. Ramazan Ayı dolayısıyla işlerin düşmesinden kaynaklı olarak bazı arkadaşlarımız tezgah açmıyor. Şu an Su Ürünleri Hali'nde birkaç dükkan açık," diye konuştu. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ramazan Ayı nedeniyle Balıkesir'de balık satışlarında durgunluk yaşanıyor - Son Dakika

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