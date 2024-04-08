Ramazan Ayında 7 Bin 500'den Fazla Gıda Denetimi Gerçekleştirildi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ramazan ayında 7 bin 500'den fazla görevliyle 104 bine yakın gıda denetimi gerçekleştirdiklerini ve bu denetimlerde uygunsuzluk tespit edilen bin 22 ürün için yaklaşık 45 milyon lira idari para cezası uygulandığını bildirdi.
Yumaklı, yaptığı açıklamada, bakanlık olarak sorumluluk alanlarından birisinin de vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşması olduğunu hatırlattı. Bu konuya büyük bir hassasiyet gösterdiklerinin altını çizen Yumaklı, "Tarladan çatala kadar gıdanın her adımını kontrol altında tutmanın, güvenilir gıdayı vatandaşımıza sunmanın gayreti içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Piyasada haksız rekabetin etkin biçimde önlenmesi için de gayretli bir biçimde çalışıyoruz. Bakanlık olarak 2023 yılında 1 milyon 300 bin gıda kontrolü gerçekleştirdik. Bu kontrollerde 18 bin 948 işletme hakkında idari para cezası uyguladık." ifadelerini kullandı.
Gıda güvenilirliğini temin etmek amacıyla yürüttükleri bu faaliyetleri ramazan ayı boyunca aksatmadan, titizlikle ve aralıksız yürütmeye devam ettiklerini vurgulayan Yumaklı, 7 bin 500'den fazla gıda kontrol görevlisi ile ramazan ayı boyunca Türkiye genelinde gıda denetimlerini yoğunlaştırdıklarını belirtti.
Ramazan kolilerine yönelik kontroller
Bakan Yumaklı, ramazanla birlikte halkın tüketim alışkanlıklarında oluşacak muhtemel değişiklikleri göz önünde bulundurarak özellikle tüketimi artması muhtemel un-unlu mamuller, pastacılık-tatlı ürünleri, ekmek, şeker-şekerli mamuller, et-et ürünleri, süt-süt ürünleri gibi gıda ürünlerini üreten ve satan işletmelerin resmi kontrollerine ağırlık verdiklerine dikkati çekerek şu bilgileri verdi:
"Özellikle iftar yapılan toplu tüketim yerlerinde başta hijyen kontrolleri olmak üzere gerekli resmi kontroller yürüttük. Ramazan paketi/kolisi adı altında muhtelif gıdaların bir arada yer aldığı paketlerin satış ve dağıtımının yapıldığı iş yerlerine yönelik resmi kontrollerde gıdaların son tüketim tarihi ile etiket bilgilerini kontrol ederek gerek görülmesi halinde bu ürünlerden numune aldık.
Bu kapsamda, Ramazan ayı boyunca Türkiye genelinde 104 bine yakın denetim gerçekleştirdik. Söz konusu denetimler sonucunda 1022 adet işlem için yaklaşık 45 milyon lira idari para cezası uyguladık, 13 işletme için ise savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Bu cezalar ağırlıklı olarak bozulmuş, son tüketim tarihi geçmiş gıdalar, kayıt yaptırmadan faaliyette bulunan işletmeler, hijyen kurallarına aykırılık ve Türk Gıda Kodeksine uygunsuzluktan dolayı verildi."
Bayram denetimleri
Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte denetimlerin artırıldığına dikkati çeken Yumaklı, ekiplerin şeker ve şekerli mamuller, pastacılık ürünleri, unlu mamuller, tatlı üretim ve satış yerleri başta olmak üzere tüm gıda işletmelerine yönelik resmi kontrollere hassasiyet gösterdiklerini vurguladı.
Yumaklı, tüketicilerin gıda ile ilgili herhangi bir ihbar ve şikayetini Türkiye'nin her yerinden Alo 174 Gıda Hattı'na ya da "0501 174 0 174" numaralı Whatsapp Gıda İhbar Hattı'na bildirebileceklerini kaydederek, "Hiç şüphesiz en iyi denetçi tüketicinin kendisidir. Tüketicilerimiz bu sürece ne kadar dahil olursa o kadar hızlı ve kolay sonuç alabiliyoruz. Vatandaşımızın sağlığıyla oynayanlara göz açtırmıyoruz, açtırmayacağız." değerlendirmesinde bulundu. - ANKARA
Son Dakika › Ekonomi › Ramazan Ayında 7 Bin 500'den Fazla Gıda Denetimi Gerçekleştirildi - Son Dakika
Kahramanmaraş'ın yaklaşık 500 yıllık tarihi kapalı çarşısında yaklaşan Ramazan Bayramı nedeniyle yoğunluk yaşanıyor. Tarihi çarşı, geçen yılki depremlerin ardından restore edilen bölümleriyle esnaf ve vatandaşları ağırlıyor. Vatandaşlar, 500 yıllık tarihi ile şehrin ticaretinin kalbinin attığı bu yerde bayram alışverişlerini yapıyor.
Afyonkarahisar'da 17-21 Nisan 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek olan tarım, hayvancılık ve gıda fuarı için son hazırlıklar hızla tamamlanıyor. Fuar alanında güvenliğin sağlanması amacıyla polis ve jandarma ekipleri tarafından incelemeler yapılarak tedbirler konuşuldu. Fuar koordinatörü Mehmet Abdioğluları, jandarma ve emniyet müdürlüğünün stant açarak çiftçilere bilgilendirme yapacağını belirtti. Türk Kızılay'ı Kan Bağışı Afyonkarahisar Merkezi Müdürü Dr. Kubilay Akman da fuar alanında stant açarak sektöre destek verdi.
Türk Lirası'nın değer kaybetmesi ve Türkiye'deki sağlık turizminin artmasıyla birlikte İngilizlerin Türkiye'ye gelip estetik ameliyat yaptırma sayısı artıyor. İngiltere'nin The Sun gazetesi, bir Türk şirketin düzenlediği tanıtım etkinliğine katılarak Türk doktorla görüşen bir kadının ameliyat öncesi görüntülerini gizlice kaydetti.
Ayvalık Ticaret Odasının restoranlar için belirlediği fiyat listesini paylaşan Armağan Çağlayan, 'Bayram diye cozutmayın. Az yiyin. Edepli yiyin. Ayvalık Ticaret Odasının restoranlar için belirlediği fiyat listesi' ifadelerini kullandı. Listenin ardından bir paylaşım daha yapan Çağlayan, 'Yalnız yanlış anlaşılmasın ben Ayvalık'a değil, içinde bulunduğumuz ekonomik duruma itiraz ettim. Ülkenin neresine giderseniz gidin aşağı yukarı aynı fiyatlar ve işletme sahiplerinin de yapacağı pek bir şey yok, maliyetler sebebiyle' dedi.
Sizin düşünceleriniz neler ?