Ramazan Ayında Balık Tezgahları Boş Kaldı - Son Dakika
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Ekonomi

Ramazan Ayında Balık Tezgahları Boş Kaldı

Ramazan ayı dolayısıyla vatandaşların balığa olan ilgisi azalınca tezgahlar boş kaldı. İzmit Balıkhan'da hamsi kilogramı 150 TL, istavrit 120 TL, çipura ile levrek ise 110 TL'den alıcı buluyor. Balıkçılar durgunluk yaşadıklarını belirtiyor.

18.03.2024 22:57  Güncelleme: 22:59
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Ramazan geldi, balık tezgahları boş kaldı

KOCAELİ - Kocaeli'de Ramazan ayı dolayısıyla balığa ilgi azaldı.

Ramazan ayı dolayısıyla vatandaşların balığa olan ilgisi azalınca tezgahlar boş kaldı. İzmit Balıkhan'da hamsi kilogramı 150 TL, istavrit 120 TL, çipura ile levrek ise 110 TL'den alıcı buluyor.

Ramazan ayında durgunluk yaşadıklarını ifade eden balıkçı Ahmet Tartar, "Geçen sene daha yoğundu ama bu sene Ramazan ayı çok durgun geçiyor. Şu anda halkın en çok sevdiği balıklar çipura, levrek, barbun, tekir ve lüfer. Bu aralar küçük balığı alan yok. Daha çok büyük balık olan kalkan, barbun, tekir, mezgit ve turna mezgiti satılıyor" dedi.

"Ucuzluğa rağmen durgunluk var"

Balık fiyatları ile ilgili bilgi veren Tartar, "Fiyatlarımız gayet ucuz. Hamsi 150, istavrit 120 TL'den satılıyor. 150 TL'ye kemik vermiyorlar. Fiyatlarımız gayet ucuz. Turna mezgit 450-500 TL arasındayken şimdi 350 TL oldu. Çipura ve levrek 110 TL, kefal ise 130 TL'den satılıyor. Ucuzluğa rağmen durgunluk var. Ramazandan kaynaklı durgunluk olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.

Balık almak için tezgahları inceleyen Emre Dursun ise, "Genellikle boğaz balıklarını tercih ediyoruz. Bugün de tercihimiz lüfer balığından yana oldu ama haftada bir defa hamsi yemeye özen gösteriyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Yaşam, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ramazan Ayında Balık Tezgahları Boş Kaldı - Son Dakika

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