Ramazan ayının ilk günü Bandırma balık hali boş kaldı - Son Dakika
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Ramazan ayının ilk günü Bandırma balık hali boş kaldı

02.04.2022 17:56
Ramazan ayının ilk günü Bandırma balık hali boş kaldı

Ramazan ayının ilk günü Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Balık halinde balık azlığı ve vatandaşın ilgisinin yok denecek kadar az olması dikkati çekti.

Ramazan ayının ilk günü Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Balık halinde balık azlığı ve vatandaşın ilgisinin yok denecek kadar az olması dikkati çekti.

Bandırma'da Ramazan ayının ilk günü Bandırma balık halini etkiledi. Haldeki tezgahlarda balık az görülürken, bazı balıkçı esnafı dükkanlarını dahi açmadı. Vatandaşların da balık haline ilgisinin az olduğu görüldü.

Ramazan ayının ilk günü beklenen ilgiyi görmediklerini belirten Balıkçı Barış Yıldız, "Bugün Ramazan ayının ilk günü. Balık satışlarında beklediğimiz ilgiyi göremedik. Vatandaşlar ilgi göstermedi. Balık halinde hamsi kilosu 50, istavrit kilosu 40, kolyoz kilosu 50 liradan satılıyor. Vatandaşlarımızı Ramazan ayında bol bol balık tüketmeye davet ediyoruz" dedi. - BALIKESİR

Ramazan ayının ilk günü Bandırma balık hali boş kaldı
Ramazan ayının ilk günü Bandırma balık hali boş kaldı

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Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Ramazan ayının ilk günü Bandırma balık hali boş kaldı - Son Dakika


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