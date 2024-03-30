Ramazan Bayramı\'nda 50-60 milyar TL ciro bekleniyor

Ramazan Bayramı'nda yaklaşık 50-60 milyar TL ciro beklendiğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala piyasada bayram hareketliliği şimdiden başladı.
Ekonominin canlanması için bayram tatili de bu yıl genişletildi. Bayram tatilinin 9 gün olması turizm sektörünü de canlandıracak. Malum önümüz seçim. Piyasada seçim hareketliliği de var ama vatandaş bayramlık, ikramlık, hediyelik gibi ürünlerin alışverişini yapmaya başladı. Bu yıl yüksek enflasyon tüm kesimleri mağdur etse de herkes bayram dolayısıyla çocuklarına mutlaka bir şeyler alınıyor. Bu bayram, bayramlık alışverişlerinden ikramlık alışverişlerine kadar piyasaya yaklaşık 50-60 milyar TL girmesi bekleniyor" dedi.
"Esnafımız piyasanın canlanmasını dört gözle bekliyor"
Esnafın bayram alışverişleri ile piyasanın canlanmasını dört gözle beklediğini söyleyen Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Bakkaldan kasaba, şekerciden tatlıcıya, ayakkabıcıdan konfeksiyoncuya, berberden kuaföre, taksiciden dolmuşçuya tüm sektörlerdeki esnaf ve sanatkarımız bayram için hazırlıklarını hızlandırdı. 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde seyahatler ve şehirlerarası yolculuklar artış gösterecek. Her özel günde olduğu gibi bu bayramda da esnaf ve sanatkarlarımız yapılacak alışverişlerle piyasanın canlanmasını dört gözle bekliyor. Özellikle küçük çocuklar için bir gelenek haline gelen bayramlık, kıyafet ve ayakkabı alışverişleri, kolonya, şeker, çikolata gibi ikramlıklar, baklava ve su böreği gibi bayramın vazgeçilmez ürünlerinin satışları günler öncesinden başladı" diye konuştu.
"Esnafımızda her bütçeye uygun ürün var"
Fiyatların yüksek seyrettiği dönemde esnafta her bütçeye uygun ürün bulunduğunu ifade eden Palandöken, "Piyasada fiyat dengesizliği yaşansa da esnafımızda her bütçeye uygun ürün var. Hiçbir şey almayım deseniz bile kolonya, kahve, şeker vb. ürünler illa ki alınıyor. Bazı ufak tefek hediyeler olmadan ziyaretlere eli boş gidilmiyor. Fiyatlar biraz yüksek ancak herkes kesesine göre alışveriş yapacağı için piyasa canlanacak ve esnafımızın yüzü gülecek. Bu dönemde alışverişlerin güvenilir, bilinir esnaftan yapılması hem fiyat kontörlü hem de sağlık açısından oldukça önemli. Aldığınız ürünlerin iade imkanı mutlaka olmalı. Öte yandan Nisan ayıyla birlikte baharın da gelmesiyle temizlik ürünlerinden ve badana boyadan tutun da tüm sektörler mevsimsel olarak canlanır" şeklinde konuştu. - ANKARA
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