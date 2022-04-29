Ramazan Bayramı öncesi Kapalıçarşı'da yoğunluk... Günlük 200 bine yakın ziyaretçi geliyor - Son Dakika
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Ramazan Bayramı öncesi Kapalıçarşı'da yoğunluk... Günlük 200 bine yakın ziyaretçi geliyor

29.04.2022 14:14

Ramazan Bayramı öncesi Kapalıçarşı'da yoğunluk... Günlük 200 bine yakın ziyaretçi geliyor Ramazan Bayramı'na son iki gün kala Kapalıçarşı yoğun bir şekilde turist ağırlıyor.

Ramazan Bayramı öncesi Kapalıçarşı'da yoğunluk... Günlük 200 bine yakın ziyaretçi geliyor

İSTANBUL - Ramazan Bayramı'na son iki gün kala Kapalıçarşı yoğun bir şekilde turist ağırlıyor. Çarşıya günlük giriş sayıları 150 bin ile 180 bin arası değişirken, bu sayının artması bekleniyor.

Tarihi Kapalıçarşı Ramazan Bayramı öncesi yoğun mesai harcıyor. Dünyanın dört bir yanından gelen turistler çarşıya akın ediyor. Günlük giriş sayıları 150 bin ile 180 bin arası değişirken, bu sayının bayramda artması bekleniyor. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Kapalıçarşı Genel Sekreteri Cem Özboyacı, "Güney Amerika ve Balkan ülkelerinden gelen turistler oluyor. Bayram öncesi yoğunluğun sebebi tarihi yarımadanın fazlasıyla gezilecek yerinin olmasından kaynaklanıyor" dedi.

"Yoğunluğu fazlasıyla hissediyoruz"

Ramazan Bayramı öncesi Kapalıçarşı'da yaşanan yoğunluğun sevindirici olduğunu ifade eden Cem Özboyacı, "Günlük 150 bin ile 180 bin kişi giriş sayısı var. Özellikle Anadolu'dan gelen çok ciddi ziyaretçimiz var. Güney Amerika ve Balkan ülkelerinden gelen turistler oluyor. Bayram öncesi yoğunluğun sebebi tarihi yarımadanın fazlasıyla gezilecek yerinin olmasından kaynaklanıyor. Ayasofya, Yerebatan Sarnıcı ve İstanbul'un göz bebeği Kapalıçarşı'na gelerek alışveriş yapıp gezebiliyorlar. Bu yüzden yoğunluğu fazlasıyla hissediyoruz" şeklinde konuştu.

Ramazan Bayramı öncesi Kapalıçarşı'da yoğunluk... Günlük 200 bine yakın ziyaretçi geliyor
Ramazan Bayramı öncesi Kapalıçarşı'da yoğunluk... Günlük 200 bine yakın ziyaretçi geliyor
Ramazan Bayramı öncesi Kapalıçarşı'da yoğunluk... Günlük 200 bine yakın ziyaretçi geliyor
Ramazan Bayramı öncesi Kapalıçarşı'da yoğunluk... Günlük 200 bine yakın ziyaretçi geliyor
Ramazan Bayramı öncesi Kapalıçarşı'da yoğunluk... Günlük 200 bine yakın ziyaretçi geliyor
Ramazan Bayramı öncesi Kapalıçarşı'da yoğunluk... Günlük 200 bine yakın ziyaretçi geliyor

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Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Ramazan Bayramı öncesi Kapalıçarşı'da yoğunluk... Günlük 200 bine yakın ziyaretçi geliyor - Son Dakika


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