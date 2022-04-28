Ramazan Bayramı ve Anneler Günü'ne özel hediye fırsatları Teknosa'da - Son Dakika
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Ramazan Bayramı ve Anneler Günü'ne özel hediye fırsatları Teknosa'da

28.04.2022 11:00
Ramazan Bayramı ve Anneler Günü'ne özel hediye fırsatları Teknosa'da

Teknosa, bu yıl birbiri ardına denk gelen Ramazan Bayramı ve Anneler Günü'ne özel akıllı telefonlardan akıllı saatlere, küçük ev aletlerinden tabletlere pek çok ürüne özel hediye fırsatları sunuyor.

Teknosa, bu yıl birbiri ardına denk gelen Ramazan Bayramı ve Anneler Günü'ne özel akıllı telefonlardan akıllı saatlere, küçük ev aletlerinden tabletlere pek çok ürüne özel hediye fırsatları sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, kampanya kapsamında, özellikle salgınla birlikte yıldız ürünler arasına giren şarjlı süpürge kategorisinde, 28 Nisan- 1 Mayıs tarihlerinde geçerli olmak üzere Philips şarjlı süpürge alana Philips küçük ev aletlerinde 600 TL indirim bulunuyor.

Yine aynı tarihlerde Oppo A16 64/4 GB akıllı telefon yanında Remington saç düzleştirici hediye olarak verilirken, 5-8 Mayıs tarihlerinde de Xiaomi Redmi 10 4GB/128GB 6.5 inch akıllı telefon yanında Arzum el blenderi hediye olarak sunuluyor.

Çifte kutlama fırsatları kapsamında 4-10 Mayıs'ta HP Laptop 4H251EA satın alanlar Preo tablete bin lira indirimli fiyatla sahip oluyor. 28 Nisan-4 Mayıs tarihlerinde Lenovo TAB M8 ZA5G0100TR tablet satın alanlar ise 339 TL değerindeki Tekno Garanti hediyesinden faydalanıyor.

1-4 Mayıs'ta da TeknoClub üyelerine özel tüm notebook, tablet, monitör, yazıcı ve desktop ürünlerinde yüzde 10 indirim imkanı mevcut.

Son dönemde vazgeçilmezler arasına giren akıllı saatlerde de seçili Huawei akıllı saat 1 Mayıs tarihine kadar özel fiyatıyla satışa sunuluyor. Ütülerde ise Philips GC9330/20 buhar kazanlı ütü 5-8 Mayıs tarihleri arasında özel fiyatıyla tüketicilerin ilgisini bekliyor. Kampanyadan Teknosa'nın 69 ile yayılan mağazaları ve teknosa.com'dan alışveriş yapanlar yararlanabilecek.

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Ramazan Bayramı, Anneler Günü, Teknosa, Nisan, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Ramazan Bayramı ve Anneler Günü'ne özel hediye fırsatları Teknosa'da - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ramazan Bayramı ve Anneler Günü'ne özel hediye fırsatları Teknosa'da - Son Dakika
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