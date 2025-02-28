Ramazan’da Balık Tüketimi Önerisi - Son Dakika
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Ekonomi

Ramazan’da Balık Tüketimi Önerisi

Ramazan’da Balık Tüketimi Önerisi

Mersin Balıkçılar Derneği Başkanı, Ramazan'da balığın iftar sofralarından eksik edilmemesini istedi.

28.02.2025 09:51
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Mersin Balıkçılar Derneği Başkanı Adnan Polat, haftada en az bir kez tüketilmesi önerilen balığın, Ramazan ayının gelmesiyle iftar sofralarından da eksik edilmemesi gerektiği söyledi. Balığın gerek omega-3, gerekse diğer vitaminler açısından zengin bir yiyecek olduğunu belirten Polat, "Halkımızın Ramazan'da da balığı sofrasından eksik etmemesini istiyoruz" dedi.

Ramazan ayının gelmesiyle vatandaşları tatlı bir alışveriş telaşı sararken, Polat, uzmanlar tarafından Ramazan dışında da mutlaka tüketilmesi gereken vitamin ve mineral kaynağı balığın, iftar sofralarından eksik edilmemesi gerektiğini ifade etti. Balık sezonunun devam ettiğini belirten Polat, Ramazan ayının gelmesiyle balık pazarı esnafı olarak balıkta indirime başladıklarını kaydetti. Polat, "Balık fiyatlarında bugünden itibaren yüzde 30 civarında indirim başladı" diye konuştu.

"Balık fiyatları şu an çok uygun"

Ramazan ayında balık tüketiminde ilk bir hafta durgunluk yaşandığını dile getiren Polat, "Her gün aynı yiyecekler yenecek diye bir şey yok. İlk bir hafta balıkta durma olur. Bir haftadan sonra halkın tekrar balığa rağbeti artıyor. Havalar da serin geçiyor. Geçen yıla göre bu yıl balık tüketiminin artacağını düşünüyoruz. Biz de fiyatlarımızı bazı kalemlerde sabit, bazı kalemlerde de yüzde 30'a varan indirimler halinde düşürmeyi planlıyoruz. Balık fiyatları şu an çok uygun" dedi. Mevsim dolayısıyla hem fiyat açısından hem de cazip olmasından dolayı genellikle sardalye ve hamsi tüketildiğini vurgulayan Polat, "Hamsi 150 TL, sardalya 120-150 TL arasında, barbunya 150-250 TL arasında, somon balığı da 200 TL civarında gidiyor. Her çeşit balık talep ediliyor. Ama sardalya ve hamsiye rağbet var" şeklinde konuştu.

"Balık hiç zahmetli yiyecek değildir"

Ramazan'da balığı zahmetli bir yiyecek olduğu yönünde yanlış düşüncenin olduğunu da belirten Polat, "Balık hiç zahmetli yiyecek değildir. Balığı yaparsınız, yanına bir salata, bir çorba koyarsınız. Zaten bir akşam yemeği, bir sahur yemeği yeniyor. Her gün aynı yemekler yenmeyeceğine göre bir haftadan sonra halkın her kesiminden balık tercih ediliyor" dedi.

"Balık vitamindir, sağlıktır, sıhhattir"

Balığın omega-3 açısından en zengin yiyecek olduğunu kaydeden Polat, şöyle konuştu:

"İnsanların akşama kadar aç kalmasına binaen bağışıklığı güçlendiren en büyük doğal yiyecektir. Yiyeceklerin arasında doğallığını korumuş tek yiyecek balıktır. Balığın kıymetini bilelim. Balık, omega-3'ün yanı sıra diğer mineral ve vitaminler açısından da zengindir. Tamamen doğaldır. Tertemiz berrak denizlerden alıyoruz, taze taze günlük satışa sunuyoruz. Halkımızın Ramazan'da da balığı sofrasından eksik etmemesini istiyoruz. Balık vitamindir, sağlıktır, sıhhattir." - MERSİN

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Kaynak: İHA

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