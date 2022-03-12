Ramazan'da erzak paketi yerine yemek ve kahvaltılık - Son Dakika

Bursa'da bir hazır yemek firması Ramazan ayında müşterilerine iftar ve sahur yemeği olarak dağıtılmak üzere özel bir menü hazırladı. Firmalar, Ramazan ayında çalışanlarına erzak paketi yerine iftar ve sahur menüsü verebilecek.

Yankı Yemek Pazarlama Müdürü Seda Çibuk, fabrikaların ve işletmelerin Ramazan ayında çalışanlarına sosyal destek amaçlı çeşitli gıdalardan oluşan erzak paketi dağıttıklarını belirterek, bu yıl ilk kez faklı bir konsept geliştirdiklerini ve müşterilerine erzak paketine alternatif seçenek sunduklarını söyledi. Çibuk, hazırladıkları menünün iftar ya da sahurda doğrudan tüketilebilecek hazır yemek olduğunu, bunun da tüketicileri zaman ve pişime maliyetinden kurtarması nedeniyle iyi bir fırsat olabileceğini söyledi. Ramazan ayında oruç tutulması nedeniyle yemek tüketiminin azaldığına dikkat çeken Seda Çibuk, "Firma olarak karşılamaya hazırlandığımız Ramazan ayı için müşterilerimize alternatif bir hizmet imkanı hazırladık. İşletmeler bu Ramazan'da çalışanlarına dilerlerse gıda paketi yerine hazır yemek de verebilecekler. Hazırladığımız menü, 4 kap yemek, kahvaltılık ve çaydan oluşuyor. Bu paketleri alanlar 4 kap hazır yemek ile oruçlarını açarken, kahvaltılık ve çay menüsüyle de sahur yaparak yeni güne hazırlanabilecekler" dedi. - BURSA