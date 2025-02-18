Ramazan Öncesi Fiyat Denetimi

Ekonomi

Ticaret Bakanlığınca, yaklaşan Ramazan ayı öncesi vatandaşların mağduriyet yaşamaması için işletmelerde fiyat ve tarife denetimi gerçekleştirildi.

Ticaret Bakanlığı ekiplerince yaklaşan Ramazan ayı dolayısıyla restoran ve kafelerde tarife ve fiyat denetimi yapıldı. Ankara'nın Çankaya ilçesindeki bir işletmeyi denetleyen ekipler, fiyat tarifelerinin, söz konusu iş yerlerinin giriş kapısının önüne ve hizmet sunulan masaların üstüne, tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde konulup konulmadığı kontrol etti. İncelemelerin ardından uygunsuzluk tespit edilen işletmelere idari yaptırım uygulandı. - ANKARA