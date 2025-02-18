Ramazan Öncesi Fiyat Denetimi

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Ticaret Bakanlığı ekiplerinden Ramazan ayı öncesi fiyat denetimi

ANKARA - Ticaret Bakanlığına bağlı ekipler, yaklaşan Ramazan ayı öncesi vatandaşların mağduriyet yaşamaması için işletmelerde fiyat ve tarife denetimi gerçekleştirdi.

Ticaret Bakanlığı ekipleri tarafından yaklaşan Ramazan ayı dolayısıyla restoran ve kafelerde, tarife ve fiyat listelerinin görünür şekilde işletmenin önüne ve masaların üzerine konulması uygulamasına ilişkin denetim yapıldı. Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan bir işletmeyi denetleyen ekipler, fiyat tarifelerinin, söz konusu iş yerlerinin giriş kapısının önüne ve hizmet sunulan masaların üstüne, tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde konulup konulmadığı incelendi. İncelemelerin ardından uygunsuzluk tespit edilen işletmelere idari yaptırım uygulandı.