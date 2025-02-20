Ramazan Öncesi Van'da Tahin Üretimi Artıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Ramazan Öncesi Van'da Tahin Üretimi Artıyor

Ramazan Öncesi Van\'da Tahin Üretimi Artıyor

Ramazan'a yaklaşırken Van'da tahin üretimi 2 ton'dan 15 ton'a çıkıyor, talep artıyor.

20.02.2025 12:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ramazan'a sayılı günler kala, uzun süre tok tutması ve enerji vermesiyle sahur sofralarının vazgeçilmezi olan tahinin üretimi Van'da hız kazandı.

Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte Van'da tahin üretimi artış gösterdi. Doğal yöntemlerle üretilen tahin, özellikle sahur sofralarında tercih edilmesi nedeniyle yoğun talep görüyor. Van'da normalde aylık yaklaşık 2 ton üretilen tahin, Ramazan ayında 15 tona kadar çıkıyor. Üreticiler, artan talebe yetişebilmek için yoğun mesai harcarken, Van'da üretilen tahin hem iç pazara hem de yurt dışına gönderiliyor. Vanlı üreticiler, tahinin doğal ve katkısız olması nedeniyle özellikle Ramazan ayında daha fazla ilgi gördüğünü belirterek, tüketicilerin sağlıklı ve besleyici gıdalara yöneldiğini ifade ediyor.

Konuya ilişkin konuşan işletme çalışanı Mehmet Sıddık Oralı, yerli susamın Mardin, Siirt ve Konya gibi illerden kendilerine geldiğini belirtti. Susamları makine yardımıyla öğütüp, dolumun ardından paketlediklerini ifade eden Oralı, "Tahinimiz yüzde yüz susamdan yapılıyor ve hiçbir katkı maddesi içermemektedir. Doğal ve organiktir. Ülkenin dört bir yanına gönderiyoruz. Normal zamanda aç karınla yenilen tahin mide sağlığı için faydalıdır. Aynı zamanda Ramazan ayında sahur saatlerinde de tüketilen tahin mide için çok iyidir. Aynı zamanda tok tuttuğu için tercih ediliyor" dedi. - VAN

Kaynak: İHA

Ekonomi, Sağlık, Üretim, Tarım, Yaşam, van, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ramazan Öncesi Van'da Tahin Üretimi Artıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:54 Kerimcan Durmaz tahliye edildi Kerimcan Durmaz tahliye edildi
14:48 Yine domuz eti rezaleti Bakanlık listeyi yeniledi, bu firmalardan uzak durun Yine domuz eti rezaleti! Bakanlık listeyi yeniledi, bu firmalardan uzak durun
14:30 Hamas’tan gözünü Gazze’ye diken Trump’a rest: Ölümün kapısını kendimiz çalarız Hamas'tan gözünü Gazze'ye diken Trump'a rest: Ölümün kapısını kendimiz çalarız
12:54 TOGG’u eleştirdiği için TSK’dan ihraç edilmişti, mahkeme kararı iptal etti TOGG'u eleştirdiği için TSK'dan ihraç edilmişti, mahkeme kararı iptal etti
12:38 Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı İşte son seçim anketinden çıkan sonuç Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı? İşte son seçim anketinden çıkan sonuç
20:47 Ukrayna, Trump’ın Zelenskiy’e yönelik salvolarına karşı resti çekti Ukrayna, Trump'ın Zelenskiy'e yönelik salvolarına karşı resti çekti
20:37 İstanbullu yollarda kaldı, duraklarda insan seli oluştu İstanbullu yollarda kaldı, duraklarda insan seli oluştu
20:31 Napoli Başkanı, Osimhen transferinden yargılanacak Napoli Başkanı, Osimhen transferinden yargılanacak
20:18 Olumsuz hava koşulları nedeniyle BUDO seferleri iptal edildi Olumsuz hava koşulları nedeniyle BUDO seferleri iptal edildi
19:47 Rekabet Kurulu’ndan yerinde incelemeyi engelleyen BİM’e 1,3 milyar lira ceza Rekabet Kurulu'ndan yerinde incelemeyi engelleyen BİM'e 1,3 milyar lira ceza
19:27 ABD Başkanı Trump’tan Zelenski’ye ’diktatör’ suçlaması ABD Başkanı Trump'tan Zelenski'ye 'diktatör' suçlaması
19:19 İsrail ateşkese rağmen Gazze’ye saldırdı: 20’den fazla Filistinli hayatını kaybetti İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırdı: 20'den fazla Filistinli hayatını kaybetti
19:14 Eğitime kar engeli 30 ilde okullar tatil edildi Eğitime kar engeli! 30 ilde okullar tatil edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2025 15:10:40. #1.13#
SON DAKİKA: Ramazan Öncesi Van'da Tahin Üretimi Artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.