Ramazanda tezgahlar farklı balık çeşitleriyle şenlendi - Son Dakika
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Ekonomi

Ramazanda tezgahlar farklı balık çeşitleriyle şenlendi

Trabzon'da Ramazan'ın ilk gününde tezgahlarda balık çeşitliliği dikkat çekerken, balıkların en ucuzu kilosu 50 TL'den satılan istavrit olurken, en pahalısı ise kilosu bin 300 liradan satılan kalkan oldu. Denizlerde av yasağı 15 Nisan'da başlayacak olmasına az bir süre kala, Trabzon Balık Hali'nde Ramazan'ın ilk gününde tezgahlarda bol çeşit olması dikkat çekti. Vatandaşlar genellikle, kilosu 50 TL'den satılan istavriti daha çok tercih ederken, en dikkat çekici yüksek fiyatlarıyla kalkan ve kırlangıç balığı oldu.

11.03.2024 20:18  Güncelleme: 20:18
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Ramazanda tezgahlar farklı balık çeşitleriyle şenlendi

Tezgahlarda istavritten kırlangıç balığına kadar bir çok çeşit yer alırken, balıkların en ucuzu kilosu 50 TL'den satılan istavrit olurken, en pahalısı ise kilosu bin 300liradan satılan kalkan oldu

TRABZON - Trabzon'da Ramazan'ın ilk gününde tezgahlarda balık çeşitliliği dikkat çekerken, balıkların en ucuzu kilosu 50 TL'den satılan istavrit olurken, en pahalısı ise kilosu bin 300liradan satılan kalkan oldu

Denizlerde av yasağı 15 Nisan'da başlayacak olmasına az bir süre kala, Trabzon Balık Hali'nde Ramazan'ın ilk gününde tezgahlarda bol çeşit olması dikkat çekti. Vatandaşlar genellikle, kilosu 50 TL'den satılan istavriti daha çok tercih ederken, en dikkat çekici yüksek fiyatlarıyla kalkan ve kırlangıç balığı oldu.

Balıkçı esnaflarından Cem Yazıcı, Ramazan'da et fiyatlarının yüksek olmasından dolayı vatandaşın ucuz olan istavriti daha çok tercih ettiğini belirterek "İstavrit 50-60 TL, mezgit 150 TL, sarıkulak 75 TL, somon 150 TL, levrek çupra 200-250 TL. En ucuz balık kilosu 50 TL istavrit. Dolayısıyla et fiyatlarının yüksek olmasından dolayı vatandaş balığı daha çok tercih ediyor. Bu sezon istavritin en yüksek fiyatı 75 TL, en düşük fiyatı da 35 TL'den satıldı. Şu anda istavritin fiyatı 50-60 TL arasında değişiyor. Sezon Nisan 15'de bitecek inşallah önümüzdeki sezona bakacağız" dedi.

Ramazan'da tezgahlarda bol çeşit olduğunu ifade eden balıkçı esnaflarından Ahmet Çoğalmış ise "Ramazan'a bereketli başladık çeşitlerden ne ararsanız var. Hamsi kilosu 150 TL, mezgit 150 TL, istavrit 50-60 TL, tirsi 50-75 TL. Kalkan fiyatlarımız bin 250-bin 300 TL arasında değişiyor. Kalkan genelde Karadeniz'de avlanıyor. Tezgahımızda Kırlangıç balığı da mevcut seyrek te olsa ağlara takılıyor. Kırlangıcın kilosu ise 650-700 TL arasında değişiyor. Kalkan ve Kırlangıç balığının kendine has müşterisi var. Kalkan'ın tanesi yaklaşık 5 kilo geliyor. Kırlangıç ise yaklaşık 3 kilogram geliyor" diye konuştu.

İstavritin şu an en popüler balık olduğunu belirten balıkçı esnaflarından Adem Kaygusuz ise "Şu an en popüler balık istavrit, bol olduğundan dolayı kilosu 50 TL. Mezgit 125 TL. Hamsi ara ara geliyor ancak hamsinin tadı kalmadı çok da randımanlı değil. Et fiyatlarının pahalı olmasından dolayı vatandaş genelde ucuz olan balığı tercih ediyor" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Trabzon, Yaşam, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ramazanda tezgahlar farklı balık çeşitleriyle şenlendi - Son Dakika

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