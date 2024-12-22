Ramsa Esnafı Suriye İle Ticaretin Yeniden Başlamasını Bekliyor - Son Dakika
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Ekonomi

Ramsa Esnafı Suriye İle Ticaretin Yeniden Başlamasını Bekliyor

Suriye'deki Baas rejiminin yıkılmasıyla Ramsa'daki esnaf, ticaretin canlanmasını umuyor.

22.12.2024 12:48
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Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin yıkılmasıyla güney komşusu Ürdün'deki ticaret merkezlerinden Ramsa kentindeki esnaf, iç savaş nedeniyle iş yapamaz hale gelen çarşıların eski parlak günlerine kavuşmasını ümit ediyor.

Ülkenin kuzeyindeki Ramsa şehri, coğrafi konumu sayesinde uzun yıllar Dera'ya komşu olması ve Ürdün ile Suriye'yi bağlayan iki sınır kapısına yakınlığı dolayısıyla bir ticaret merkeziydi.

Ancak Suriye'deki iç savaş, bu ticaret merkezini "mahrum bir bölge" haline getirdi. Son gönlerde ise şehir esnafı, 8 Aralık'ta Beşşar Esed rejiminin düşmesinin ardından eski hareketli günlerine dönmeyi umuyor.

Ramsa'daki tüccarlar, 18 Aralık sabahı Suriye ile Cabir Sınır Kapısı'nın yeniden açılmasını, ticareti kolaylaştıracak ve yıllardır yaşadıkları durgunluğu sona erdirecek bir gelişme olarak değerlendiriyor.

AA muhabiri, iç savaş öncesinde Ürdün'ün tüm kentlerinden tüccarların uğrak noktası olan "Suriye Çarşısı" olarak bilinen Ramsa pazarında esnafı dinledi.

"Suriye'yi Arap halkının gıda ambarı olarak görüyoruz"

Pazardaki toptancılardan 54 yaşındaki Ebu Abdullah, Suriye'nin tarım potansiyeline değinerek, "Biz Suriye'yi Arap halkının gıda ambarı olarak görüyoruz." dedi.

Pazarın eski ticari hareketliliğine geri dönmesini umduklarını belirten Ebu Abdullah, "Ancak Suriyeli kardeşlerimizin altyapının tahrip olması nedeniyle ihracat aşamasına henüz hazır olmadığını düşünüyoruz." diye konuştu.

Sınır ticaretinin yeniden başlamasıyla, Ürdün'den Suriye'ye yapılan ihracatın, ithalattan daha fazla olacağını tahmin eden Ebu Abdullah, hükümetten malların geçişini kolaylaştırmasını ve gümrük vergilerini düşürerek geçmiş yılların kayıplarını telafi etmesini istedi.

"Suriye daha yakın ve daha ucuz"

"Şu anda mallarımızın çoğu Mısır, Çin ve bir kısmı Türkiye'den geliyor. Suriye bize çok daha yakın, ulaşım kolay ve oradan ithalat yapmak daha ucuz." diyen Ebu Abdullah, Suriye'den yapılan ithalatın tüm sektörlerde yeniden başlamasını umduğunu ifade etti.

Ticaretin yeniden başlamasıyla birlikte rekabetçi fiyatlarla ithalat hacmini artırmayı hedeflediklerini belirten Ebu Abdullah, tüccarların yalnızca ticaretin canlanmasına odaklandığını dile getirdi.

-"Suriye, Ramsa çarşılarının can damarı"

Ürdünlü 50 yaşındaki Ebu Leys ise Suriye'yi Ramsa çarşılarının "can damarı" olarak tanımladı.

"Ürdün ekonomisi komşu ülkelere bağlı ve onlarla ticaret kesintiye uğrarsa bu bizi etkiler." diyen Ebu Leys, Esed döneminde mülteci akışı ve ticaretin durması nedeniyle büyük zarar gördüklerini ifade etti.

Yeni dönemde Suriye ile ticaretin tekrar başlamasını ve eskisinden daha iyi bir ticari ilişki kurulmasını umut eden Ebu Leys, bunun Ürdün ve Suriye hükümetlerinin anlaşmalar yapmasına ve gümrük vergilerini düşürmesine bağlı olduğunu söyledi.

Ebu Leys, iki ülkenin hükümetlerine Ramsa-Dera Sınır Kapısı'nı da yeniden faaliyete geçirme çağrısında bulundu.

Ramsa şehrinin merkezinde bulunan sınır kapısı, Suriye'deki savaş nedeniyle kapanmıştı.

Ürdün Sanayi Ticaret ve Tedarik Bakanı Yarub el-Kudat, 19 Aralık'ta yaptığı açıklamada, Suriye'de Baas rejiminin yıkılmasının ardından iki ülke arasındaki ticareten yeniden başladığını, üç gün içinde yüzlerce tırın geçiş yaptığını açıklamıştı.

Bakan Kudat, ülkesinin Suriye ile arasındaki Cabir Sınır Kapısı'nı ve Ürdün-Suriye ortak serbest bölgesini ziyaretinde yaptığı açıklamada, son üç gün içerisinde mal yüklü 500 tırın Suriye'ye, Suriye'den ise 150'den fazla tırın Ürdün üzerinden birçok ülkeye doğru yola çıktığını belirterek "Cabir Sınır Kapısı'ndan 130 tırın, Ürdün-Suriye ortak serbest bölgesinden ise 85'ten fazla tırın 19 Aralık'ta Suriye'ye gireceğini" kaydetmişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Ekonomi, Suriye, Dünya, Ürdün, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ramsa Esnafı Suriye İle Ticaretin Yeniden Başlamasını Bekliyor - Son Dakika

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