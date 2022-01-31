Ray Sigorta Acil Sağlık Plus ile acil ve önleyici hizmet bir arada

Ray Sigorta, Acil Sağlık Plus ürünü ile hem acil durumları hem de bu durumların yaşanmaması için gerekli destekleyici psikolojik ve fiziksel hizmetleri tek bir pakette topluyor.

Ray Sigorta'dan yapılan açıklamaya göre, düşük primler ile yüksek teminat veren ürün, sağladığı danışmanlık hizmetleriyle pandemi döneminde sigortalılara yardımcı oluyor.

Kovid-19 salgının etkileriyle, tüketici davranışları, ürün ve hizmet talebi başta olmak üzere birçok alanda dramatik değişimler görüldü. Tüm bu gelişmeler sigortacılık sektörü için daha farklı ürünler sunabilmek adına önemli bir fırsat oluşturdu. Bu kapsamda, Ray Sigorta, yeni bir ürünle daha sektörde fark yaratmayı amaçlıyor. Müşterilerin o anki talep ve ihtiyaçlarını odağına alarak kişiselleştirilmiş ürünlerle portföyünü genişleten Ray Sigorta, sağlık sigortalarında da alternatif üretiyor.

Kovid-19 salgınının fizyolojik ve ekonomik etkilerine yönelik korunma yöntemlerinden sıklıkla bahsedilirken, insanlarda yarattığı psikolojik ve bedensel etkilerin göz ardı edildiği düşüncesinden hareketle oluşturulan Ray Sigorta Acil Sağlık Plus ürünü, kullanışlı ve hesaplı olacak şekilde tasarlandı. Sektördeki mevcut Acil Sağlık ürünlerindeki teminat ve hizmetlerin yanı sıra, Ray Sigorta'nın fark yaratan hizmetlerinden daha fazla yararlanmak isteyenler için zenginleştirilmiş Acil Sağlık Plus kapsamında, sağlıklı yaşama yönelik bedensel ve ruhsal çok sayıda ücretsiz ek hizmet öne çıkıyor.

Ray Sigorta'nın yeni ürünü Acil Sağlık Plus'da Kovid-19 PCR ve antikor testi, diş sağlığı ve check-up hizmetlerinin yanı sıra online olarak, mindfulness, çift terapisi, stres ve çatışma yönetimi danışmanlığı, diyetisyen, psikolojik danışmanlık ve spor kursu gibi günün koşullarında tüm bireylerin ihtiyaç duyabileceği ücretsiz hizmetlere uzaktan erişim sağlayan olanaklar bulunuyor. Sağlık konu başlığını bütünsel bir yaklaşımla ele alan Acil Sağlık Plus; göz check-up, sigorta ve alkol bırakma danışmanlığı, yeni doğan bakım danışmanlığı, tıbbi bilgi, danışmanlık ve görüntüleme merkezlerinde indirim hizmetleri gibi sigortalılara farklı imkanlar sunuyor.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Ray Sigorta Genel Müdürü Koray Erdoğan, mevcut dönemde başta çevrim içi hizmetler olmak üzere hayata değer katacak psikolojik ya da tıbbi danışmanlık gibi desteklerin daha çok önem kazandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Küresel çapta yapılan araştırmalar, pandeminin ruh sağlığı üzerindeki etkilerini açık bir şekilde ortaya koyuyor. Daha önce benzerini tecrübe etmediğimiz böyle bir dönemde halkın çok büyük bir kesiminde, var olan psikolojik sorunların ağırlaştığı ve yeni sorunların baş gösterdiği gözlemleniyor. Özellikle anksiyete ya da obsesif davranışları bulunanlar pandemi döneminden en fazla etkilenenler olarak öne çıkıyor. Pandeminin hayatlarımıza getirdiği sınırlamalar, yalnızlık ve izolasyon hissini tetikliyor. Böyle dönemlerde Acil Sağlık Plus ürünümüze eklediğimiz online psikolojik destekler kritik bir önem taşıyor. Sağlıklı yaşama ancak ve ancak sağlıklı bir ruh ve beden ile ulaşılabilir. Sadece bir tık uzağınızda psikolojik danışmanlıktan diyetisyene, yine online olarak verilen spor kursundan tıbbi danışmanlığa ulaşımınızın olduğu bilmek bile pandeminin zorlaştırdığı hayatlarımızı bir nebze kolaylaştırabilir."

DSÖ tarafından belirlenen ve Ray Sigorta Acil Sağlık Plus paketinde yer alan 20 acil durum arasında akut batın (şiddetli karın ağrısı), akut masif kanamalar, ani felçler, ciddi alerjiler, her türlü koma durumu, uzuv kopmaları, donma, elektrik çarpması, kalp krizi, kırık ve çıkıklar, trafik kazaları, yüksek ateş, düşme ya da zehirlenme gibi teminatlar bulunuyor.