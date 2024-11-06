Ray Sigorta Psikolog Desteği Sunacak - Son Dakika
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Ekonomi

Ray Sigorta Psikolog Desteği Sunacak

Ray Sigorta Psikolog Desteği Sunacak

Ray Sigorta, tamamlayıcı sağlık sigortasına psikolog desteği ekledi, ruhsal sağlık önemini vurguladı.

06.11.2024 15:50
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Ray Sigorta, tamamlayıcı sağlık sigortasının kapsamını genişleterek, psikolog desteğini de ekleme kararı aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Ray Sigorta, ruhsal sağlığın önemine dair farkındalığı ve sigorta tercihlerine etkisini ölçmek amacıyla gerçekleştirdiği "Stres ve Sağlığımıza Etkileri 2024" araştırmasının sonuçlarını paylaştı.

Vatandaşların yüzde 68'i en çok karşılaştıkları sağlık problemleri arasında "stres"i açık ara ilk sıraya koyuyor. Her 3 kişiden biri "ruhsal olarak sağlıklı" hissetmediğini, her 5 kişiden biri "sürekli stres ve kaygı" yaşadığını söylüyor. Ruhsal açıdan sağlıklı hissetmeyenlerin arasında "Ruhsal durumum fiziksel sağlığımı etkiliyor" diyenlerin oranı ise yüzde 90'ı buluyor.

Araştırma, bireylerin büyük çoğunluğunun zihinsel sorunlarını hobilerle uğraşarak, spor yaparak ya da yakınlarından destek alarak aşmaya çalıştığını ortaya koyuyor.

Psikoloğa gitmeyi tercih edenlerin oranı sadece yüzde 23'e kalırken, her 10 kişiden biri ise stres ya da ruhsal sorunların üstesinden gelmek için hiçbir şey yapmadığını dile getiriyor.

Şirket, Baştan Aşağı Tamamlayan Sağlık Sigortası kapsamında sunduğu dijital sağlık hizmetlerini Eczacıbaşı Topluluğunun sağlık ekosistemi platformu Evital işbirliğiyle gerçekleştiriyor.

Sigortalılar, teminat kapsamında yılda 3 kez ücretsiz, 3 kez de katılım paylı olarak çevrim içi psikolojik danışmanlık desteği alabilecek.

Sigortalılarına yaşam kalitesini yükselten wellness hizmetlerinden faydalanma imkanı sunan şirket, stres kaynaklı hastalıkların tespitine yönelik olarak check-up paketini de Vitamin B12, Magnezyum ve D Vitamini testleriyle genişletiyor.

Baştan Aşağı Tamamlayan Sağlık Sigortası, yatarak tedavi gerektiren ruhsal rahatsızlıklar için de 50 bin liraya kadar maddi teminat sunuyor.

"Fiziksel sağlığı korumanın yolu, zihin sağlığından geçiyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ray Sigorta Üst Yöneticisi (CEO) Koray Erdoğan, başta stres olmak üzere anksiyete, depresyon gibi zihinsel sağlık sorunlarının tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de arttığını belirterek, işte, evde, trafikte karşılaşılan zorluklar, stres ve belirsizliklerin, zihinsel sağlığı doğrudan etkilediğini aktardı.

Pek çok bilimsel çalışmanın, zihin sağlığının fiziksel sağlığın temel taşlarından biri olduğunu gösterdiğine dikkati çeken Erdoğan, "Yani fiziksel sağlığı korumanın yolu da önce zihin sağlığından geçiyor. Sağlık sisteminin en önemli paydaşları arasında yer alan sigorta sektörü olarak vatandaşlarımızın ruhsal sağlığına odaklanarak, bu alandaki yükü devletimizle daha fazla paylaşmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, müşteriler için sadece ekonomik fayda ve teminatlar sunmanın ötesinde, ruhsal sağlığın önemine dair farkındalığın artması için harekete geçtiklerini kaydederek, "Ülkemizde ve dünyada hızla artan mental sağlık problemlerine karşı üretilecek çözümün parçası olmayı sosyal sorumluluğumuz olarak görüyor ve benimsiyoruz. Araştırmamız da bu çalışmalarımızın ilk adımlarından biri oldu." açıklamasını yaptı.

Araştırmanın, vatandaşların ruhsal sağlıklarını bedensel sağlıkları kadar önemsediğini ancak ruhsal sorunları için profesyonel destek almadıklarını ortaya koyduğuna işaret eden Erdoğan, "Aslında ruhsal sağlığımızın ne kadar önemli olduğunun farkındayız fakat ruhsal sağlığımızla ilgili konularda kime danışacağımızı, ne şekilde yardım alacağımızı çok fazla bilmiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan, vatandaşların çoğu zaman yüksek maliyet kaygısıyla ve pahalı olacağını düşünerek profesyonel destek almaktan uzak durduğunu vurgulayarak, buna karşın yoğun bir talep olduğunu, ankete katılanların yüzde 94'ünün sağlık sigortalarında ruh sağlığı kapsamının olmasını istediğini belirtti.

Katılımcıların yüzde 89'un ise sağlık sigortası seçiminde bu teminatın etkili olacağını belirttiğini aktaran Erdoğan, "Ray Sigorta olarak müşteri ihtiyaçlarını en doğru çözümlerle karşılamak öncelikli hedefimiz. Bu nedenle dijital sağlık platformu Evital ile işbirliği yaparak tamamlayıcı sağlık sigortasının tüm teminatlarına ek olarak ruhsal sağlığı da kapsayan 'Baştan Aşağı Tamamlayan Sağlık' sigortamızı Türkiye'de bir ilk olarak müşterilerimize sunuyoruz. Böylece müşterilerimizin ruhsal sağlık hizmetlerine erişimini her zamankinden daha ekonomik, erişilebilir ve kapsamlı hale getiriyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Sigorta, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ray Sigorta Psikolog Desteği Sunacak - Son Dakika

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