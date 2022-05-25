Re-Pie Portföy'den ikinci unicorn yatırımı - Son Dakika
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Re-Pie Portföy'den ikinci unicorn yatırımı

25.05.2022 11:25
Re-Pie Portföy'den ikinci unicorn yatırımı

Re-Pie Portföy, 2015 yılında kurulan ve 100'ün üzerinde kliniği ve dijital altyapısı ile ABD'de sağlık sektörünün önemli oyuncuları arasında yer alan Türk girişimi Carbon Health'in yatırımcıları arasına dahil oldu.

Re-Pie Portföy, 2015 yılında kurulan ve 100'ün üzerinde kliniği ve dijital altyapısı ile ABD'de sağlık sektörünün önemli oyuncuları arasında yer alan Türk girişimi Carbon Health'in yatırımcıları arasına dahil oldu.

Türkiye girişim ekosistemi büyüme ivmesine devam ediyor. Re-Pie, portföyüne bir unicorn şirketi daha ekledi. Şirketten yapılan açıklamaya göre Re-Pie Portföy, aralarında Blackrock, Silverlake ve Blackstone gibi global fonların olduğu Carbon Health'in yatırımcıları arasına dahil oldu.

Şirket, bu yatırımını start-up olarak sağlık alanına getirdiği yeniliklerle dikkat çeken Inofab Health şirketindeki 7,5 milyon dolarlık hisselerini Carbon Health hisseleri ile swap ederek gerçekleştirdi.

"Carbon Health'in decacorn olmasını bekliyoruz"

Re-Pie Portföy Kurucu ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Emre Çamlıbel, "Carbon Health kullandığı teknoloji ile sağlık hizmetlerinde kolaylık ve verimlilik sunuyor. Özellikle hasta ve hastane ilişkilerini yeniden tanımlamak için tasarlanan bir girişim. Sağlık teknolojileri alanındaki yatırımımız Inofab'ı Carbon Health seviyesine çıkararak yatırımcılarımıza sunmaktan mutluyuz. Carbon Health'in decacorn seviyesine ulaşan ikinci yatırımımız olmasını bekliyoruz" dedi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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